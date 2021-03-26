Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 153 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 30 bin 772’e yükseldi. Toplamda 37 milyon 433 bin 913 test yapıldı. Bugün yapılan 220 bin 985 testten, 29 bin 81 yeni vaka sayısı, bin 253 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 149 bin 94 olduğu, bugün iyileşen 20 bin 208 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 921 bin 37’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 810 olduğu açıklandı.
26 Mar 2021 - 20:32- Gündem Güncelleme: 26 Mar 2021 - 20:35
Son 24 saatte koronavirüsten 153 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 153 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 81 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.
# covid-19
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.