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27 Mar 2021 - 09:35- Gündem G: 27 Mar 2021 - 09:36

Beyaz Kalpler şimdi de Gebze’de atacak  

Sosyal hayatında problem yaşayan gençlere yönelik hizmet veren Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nin ikincisi, Gebze Bölgesinde inşa edilecek  

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi ile sosyal yaşamında problem yaşayan gençlere yönelik pek çok farklı branşta eğitim veriyor. Gençlere verilen bu eğitim ve sosyal imkanların şehrin geneline yayılmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Gebze’ye yeni bir Beyaz Kalpler Merkezi inşa edecek. 

 

İHALE 9 NİSAN’DA YAPILACAK

Gebze Osman Yılmaz Mahallesi’nde hizmet verecek olan Gebze Beyaz Kalpler Merkezi’nden Gebze ilçesinin yanı sıra Dilovası, Darıca ve Çayırova ilçelerindeki gençler de yararlanabilecek. Merkezi inşası için yapılacak olan ihale 9 Nisan Cuma Günü saat 11.00’de Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası İhale Salonu’nda gerçekleştirilecek.

 

TEKNOLOJİ VE YAZILIM KODLAMA ATÖLYELERİ GENÇLERİN HİZMETİNDE OLACAK

Toplam inşaat alanının 2 bin 904 metrekare olacağı Gebze Beyaz Kalpler Merkezi’de toplam kapalı alan bin 564 metrekare olarak planlandı. Proje, bodrum kat, zemin kat ve 1. Kat şekilde uygulanacak. Bu kapsamda bodrum katta sığınak ve teknik hacimler olacakken zeminde katta restoran, mutfak atölyesi, spor salonu, 6 adet atölye, danışma ve 3 adet idari ofis olacak. Birinci katta ise 3 adet teknoloji ve yazılım kodlama atölyeleri, kütüphane, çamaşırhane, mescit ve şadırvan, 6 adet atölye, 2 adet idari ofis ve teras yer alacak.

 

# Kocaeli, eğitim, Büyükşehir, Gebze

27 Mar 2021 - 09:35 - Gündem

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