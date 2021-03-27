KOTO’da ‘Dinamik Denetim Ekibi’ne eğitim

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Tarım ve Orman İl Müdür V. Yüksel Çil ile KOTO Başkanı Necmi Bulut’un açılış konuşmasıyla başlayan eğitim programında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Ebru Karaca ve Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Gül Anıl Anakök, denetim esaslarına ilişkin kapsamlı bilgiler verdi.

UZUNKAYA: SİZİN BAŞARINIZ, KENTİN BAŞARISI

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ticaret İl Müdürü Uzunkaya, Dinamik Denetim Modeli’nin etkin bir şekilde uygulanması gerekliliğini vurgulayarak, “Sizlerin başarısı, kentin pandemiyle mücadelesinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Layıkıyla bu işi yapacağınıza yürekten inanıyoruz. Bu denetimlerin sürekli ve istikrarlı hale gelmesi, gerek vatandaşlarımızda gerek işletmelerimizde bilinç düzeyini arttıracaktır.

DİKKAT ÇAĞRISI

En çok dikkat etmemiz gereken husus AVM’de ve işletmelerde bulunması gereken kişi sayısı. Bu sayıları aştığımızda zafiyet beraberinde geliyor. Bu sayıları mutlaka kontrol altında tutmalıyız. Arzu ettiğimiz bir şey değil ama uyardığınız işletmeler halen bu sayıları kontrol altında tutmuyorsa, cezai işlemler uygulamalıyız. Dinamik Denetim Modeli’ni sahada mutlaka uyguluyor olmalıyız. Bu modele aykırı hareket eden işletmelerin ticaretten men edilme riskleri mevcut. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Bu nedenle hem işletmelerimize, hem vatandaşlarımıza hem de siz denetim ekiplerimize daha dikkatli olmaları çağrısında bulunuyoruz” dedi.

ÇİL: KENT KAZANIR

Tarım ve Orman İl Müdürü V. Yüksel Çil, eğitim programı nedeniyle KOTO’ya teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Denetim ekibimiz bizzat Valimiz Seddar Yavuz’un talimatlarıyla kuruldu. Gerekçesi ise maalesef Kocaeli olarak iyi durumda değiliz. Vakaları kontrol altında tutamıyoruz. Ev içi bulaşın dışında önemli riski bölge olan AVM’leri, yeme-içme alanlarını sıkı tutmalı, burada ciddi önlemler almalıyız. Benim sizden ricam lütfen bu bilinçle hareket ederek işimizi iyi yapalım. Eğer biz işimizi ciddi yaparsak ilimiz kazanacak, yapamazsak ilimizi kaybedeceğiz. Bu duygularla görev alanlarınızda başarılar diliyorum” dedi.

BAŞKAN BULUT: KAZANACAĞIMIZA DAİR İNANCIM TAM

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut da, tüm kurumların desteğiyle kurulan denetim ekibini, kentin pandemiden kurtulması noktasında kilit rol üstlendiğini vurgulayarak, “1 yılı aşkın süredir tüm dünya salgınla mücadele ediyor. Tıbbi gelişmeler sürüyor ancak yayılım hızını azaltmak hatta durdurmak elimizde. Biz de Kocaeli olarak Kocaeli Valimiz Seddar Yavuz’un koordinasyonuyla bu mücadeleyi kazanmaya çalışıyoruz. Kazanacağımıza dair inancım tam ancak dünyanın en zor işi insanı kendinden korumaktır. Ticareti ve işletmelerimizi açık tutmak için çabalıyoruz. Bu noktada sizin kararlı olmanızı bekliyoruz. Zor bir görev. Üstesinden geleceğinize inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.