Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
27 Mar 2021 - 09:46- Eğitim G: 27 Mar 2021 - 09:47

KOTO’da ‘Dinamik Denetim Ekibi’ne eğitim

Kocaeli Valiliği emri, Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kocaeli Ticaret Odası’nın personel desteğiyle kurulan daimi Dinamik Denetim Modeli Saha Ekibi için eğitim programı düzenlendi.
mask

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Tarım ve Orman İl Müdür V. Yüksel Çil ile KOTO Başkanı Necmi Bulut’un açılış konuşmasıyla başlayan eğitim programında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Ebru Karaca ve Kartepe İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Gül Anıl Anakök, denetim esaslarına ilişkin kapsamlı bilgiler verdi.

UZUNKAYA: SİZİN BAŞARINIZ, KENTİN BAŞARISI

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ticaret İl Müdürü Uzunkaya, Dinamik Denetim Modeli’nin etkin bir şekilde uygulanması gerekliliğini vurgulayarak, “Sizlerin başarısı, kentin pandemiyle mücadelesinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Layıkıyla bu işi yapacağınıza yürekten inanıyoruz. Bu denetimlerin sürekli ve istikrarlı hale gelmesi, gerek vatandaşlarımızda gerek işletmelerimizde bilinç düzeyini arttıracaktır.

DİKKAT ÇAĞRISI

En çok dikkat etmemiz gereken husus AVM’de ve işletmelerde bulunması gereken kişi sayısı. Bu sayıları aştığımızda zafiyet beraberinde geliyor. Bu sayıları mutlaka kontrol altında tutmalıyız. Arzu ettiğimiz bir şey değil ama uyardığınız işletmeler halen bu sayıları kontrol altında tutmuyorsa, cezai işlemler uygulamalıyız. Dinamik Denetim Modeli’ni sahada mutlaka uyguluyor olmalıyız. Bu modele aykırı hareket eden işletmelerin ticaretten men edilme riskleri mevcut. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Bu nedenle hem işletmelerimize, hem vatandaşlarımıza hem de siz denetim ekiplerimize daha dikkatli olmaları çağrısında bulunuyoruz” dedi.

ÇİL: KENT KAZANIR

Tarım ve Orman İl Müdürü V. Yüksel Çil, eğitim programı nedeniyle KOTO’ya teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Denetim ekibimiz bizzat Valimiz Seddar Yavuz’un talimatlarıyla kuruldu. Gerekçesi ise maalesef Kocaeli olarak iyi durumda değiliz. Vakaları kontrol altında tutamıyoruz. Ev içi bulaşın dışında önemli riski bölge olan AVM’leri, yeme-içme alanlarını sıkı tutmalı, burada ciddi önlemler almalıyız. Benim sizden ricam lütfen bu bilinçle hareket ederek işimizi iyi yapalım. Eğer biz işimizi ciddi yaparsak ilimiz kazanacak, yapamazsak ilimizi kaybedeceğiz. Bu duygularla görev alanlarınızda başarılar diliyorum” dedi.

BAŞKAN BULUT: KAZANACAĞIMIZA DAİR İNANCIM TAM

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut da, tüm kurumların desteğiyle kurulan denetim ekibini, kentin pandemiden kurtulması noktasında kilit rol üstlendiğini vurgulayarak, “1 yılı aşkın süredir tüm dünya salgınla mücadele ediyor. Tıbbi gelişmeler sürüyor ancak yayılım hızını azaltmak hatta durdurmak elimizde. Biz de Kocaeli olarak Kocaeli Valimiz Seddar Yavuz’un koordinasyonuyla bu mücadeleyi kazanmaya çalışıyoruz. Kazanacağımıza dair inancım tam ancak dünyanın en zor işi insanı kendinden korumaktır. Ticareti ve işletmelerimizi açık tutmak için çabalıyoruz. Bu noktada sizin kararlı olmanızı bekliyoruz. Zor bir görev. Üstesinden geleceğinize inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

# Kocaeli, eğitim

27 Mar 2021 - 09:46 - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Pergel Kursları ile  KSMMMO’dan protokol  mask
Pergel Kursları ile  KSMMMO’dan protokol 
“Önem “ Projesi kapsamında öğrenciler ağaç dikti mask
“Önem “ Projesi kapsamında öğrenciler ağaç dikti
KOÜ’ye sıfır atık belgesi verildi mask
KOÜ’ye sıfır atık belgesi verildi
“Teknolojinin Gücüyle Geleceğe” Webinar Serisinin dördüncüsü “Sağlık ve Biyoloji İçin Yapay Öğrenme” başlığıyla yapıldı mask
“Teknolojinin Gücüyle Geleceğe” Webinar Serisinin dördüncüsü “Sağlık ve Biyoloji İçin Yapay Öğrenme” başlığıyla yapıldı
Bilgi Köprüsü Kids’de Okul ve Aile Eğitimi mask
Bilgi Köprüsü Kids’de Okul ve Aile Eğitimi
5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze sınavlar ertelendi mask
5, 6 ve 7. sınıflarda yüz yüze sınavlar ertelendi
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Honda'nın Kocaeli'deki fabrikasının yeni sahibi belli oldu mask
Honda'nın Kocaeli'deki fabrikasının yeni sahibi belli oldu
İzmit Belediyesi dünya basınında 72 ülkeye örnek gösterildi mask
İzmit Belediyesi dünya basınında 72 ülkeye örnek gösterildi
Kocaeli halkından gelen yoğun talep: "Kongreye katılan 4.500 kişi karantinaya alınsın" mask
Kocaeli halkından gelen yoğun talep: "Kongreye katılan 4.500 kişi karantinaya alınsın"
Müdür yardımcısı, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı mask
Müdür yardımcısı, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı
Gölcüklü doktor yılın En'leri ödülüne layık görüldü mask
Gölcüklü doktor yılın En'leri ödülüne layık görüldü
Tabancayla intihar etti, ağır yaralandı mask
Tabancayla intihar etti, ağır yaralandı

GALERİ

Engelli genci öldüresiye döven zanlılar adliyeye sevk edildi mask
Engelli genci öldüresiye döven zanlılar adliyeye sevk edildi
Bilgi Köprüsü Kidsde Yaşlılara Saygı Haftası mask
Bilgi Köprüsü Kidsde Yaşlılara Saygı Haftası
Gölcükspor 5’te 5 mucizesinin peşinde! mask
Gölcükspor 5’te 5 mucizesinin peşinde!
Pazarda fiyatlar uçtu! Artık kredi kartı kullanılıyor mask
Pazarda fiyatlar uçtu! Artık kredi kartı kullanılıyor
Park halindeki aracı av tüfeği ile kevgire çevirdiler mask
Park halindeki aracı av tüfeği ile kevgire çevirdiler
Kocaeli’de kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor mask
Kocaeli’de kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL