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27 Mar 2021 - 09:51- Gündem G: 27 Mar 2021 - 09:53

9 kalem endüstriyel yağ ve gres alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, 9 kalem endüstriyel yağ ve gres alınacaktır

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ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) 18 MART ÇAN TERMİK SANTRALI İŞL.MÜD.
EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santrali'nin İhtiyacı İçin 9 Kalem Endüstriyel Yağ Ve Gres Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

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27 Mar 2021 - 09:51 - Gündem

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