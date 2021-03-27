9 kalem endüstriyel yağ ve gres alınacak

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) 18 MART ÇAN TERMİK SANTRALI İŞL.MÜD.

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santrali'nin İhtiyacı İçin 9 Kalem Endüstriyel Yağ Ve Gres Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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