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27 Mar 2021 - 09:51- Gündem G: 27 Mar 2021 - 09:54

Körfezli genç Irak’ta öldü

Körfez Mimar Sinan Mahallesi’nde oturan ve inşaat işleri yapan Bayram Dursun (35), çalışmak içim gittiği Irak’ta inşaattan düşerek hayatını kaybetti
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Körfez’in sevilen gençlerinden olan Bayram Dursun, ekonomik sıkıntılar ve pandemi nedeniyle inşaat işleri durunca bir gurup arkadaşı ile birlikte Irak’ta çalışmaya gitti. 5 ay önce Irak’a giden ve bir hafta sonra da kesin dönüş yapacağını haber veren Bayram Dursun’un ölüm haberi geldi. Alınan bilgilere göre inşaatta çalışırken yüksekten düşen ve ağır yaralana Bayram Dursun tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk babası olan Bayram Dursun’un ölüm haberi yakınlarını yasa boğarken, cenazenin Türkiye’ye gönderileceği ve Körfez’de toprağa verileceği öğrenildi.
# Körfez

27 Mar 2021 - 09:51 - Gündem

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