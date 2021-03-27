Körfezli genç Irak’ta öldü

Körfez’in sevilen gençlerinden olan Bayram Dursun, ekonomik sıkıntılar ve pandemi nedeniyle inşaat işleri durunca bir gurup arkadaşı ile birlikte Irak’ta çalışmaya gitti. 5 ay önce Irak’a giden ve bir hafta sonra da kesin dönüş yapacağını haber veren Bayram Dursun’un ölüm haberi geldi. Alınan bilgilere göre inşaatta çalışırken yüksekten düşen ve ağır yaralana Bayram Dursun tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk babası olan Bayram Dursun’un ölüm haberi yakınlarını yasa boğarken, cenazenin Türkiye’ye gönderileceği ve Körfez’de toprağa verileceği öğrenildi.