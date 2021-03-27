Körfez’in sevilen gençlerinden olan Bayram Dursun, ekonomik sıkıntılar ve pandemi nedeniyle inşaat işleri durunca bir gurup arkadaşı ile birlikte Irak’ta çalışmaya gitti. 5 ay önce Irak’a giden ve bir hafta sonra da kesin dönüş yapacağını haber veren Bayram Dursun’un ölüm haberi geldi. Alınan bilgilere göre inşaatta çalışırken yüksekten düşen ve ağır yaralana Bayram Dursun tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk babası olan Bayram Dursun’un ölüm haberi yakınlarını yasa boğarken, cenazenin Türkiye’ye gönderileceği ve Körfez’de toprağa verileceği öğrenildi.
27 Mar 2021 - 09:51- Gündem Güncelleme: 27 Mar 2021 - 09:54
Körfezli genç Irak’ta öldü
Körfez Mimar Sinan Mahallesi’nde oturan ve inşaat işleri yapan Bayram Dursun (35), çalışmak içim gittiği Irak’ta inşaattan düşerek hayatını kaybetti
# Körfez
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.