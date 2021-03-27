2013 Model Kubota marka traktör icradan satılık

17GB311 Plakalı 2013 Model Traktör, M8 Tipli , 8DU0031 Motor No'lu M7040D95475 Şasi No'lu, Kuboto Marka, Model: M7040H, Tipi:MB,Ticari Adı: M7040(4WD), Cinsi:Zirai Amaçlı Traktör, Sınıfı: T2 tarım aracı (tarla cinsi), Model Yılı: 2013 dizel, Rengi: Turuncu, Tarla tipinde kullanılan zirai amaçlı bir araç, üzerinde kabin bulunmamaktar.(tente mevcut) ön plaka mevcut, arka plaka yok. Traktör 2000 kg kaldırma kapasiteli ,5000kg azami yüklü ağırlığı, (4WD) çift çeker (ön ve arka diferansiyeli),2600 d/dak lı, 260/1400 d/dak tatork kuvvetinde ,4 silindirli, 54,6 KW (74PS), 3331 CM 3 silindir hacminde,(4*4) çekiçli,15 ileri,15 geri vitesli 14/12/2015 tescil tarih belgeli ve tarla işlerinde kullanılan zirai tarım arac

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