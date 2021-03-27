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27 Mar 2021 - 10:04- Gündem G: 27 Mar 2021 - 10:06

ŞURA, kadın çalıştayı düzenleyecek

Kent dinamiklerinin bir araya geldiği ‘ŞURA’ Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi, Sosyal Politikalar Kurulu “Kadın” gündemiyle ilk toplantısını yaptı.
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Kocaeli’yi ortak akılla yönetmek, ulusal ve uluslararası arenada marka ve mutlu şehir hedefine ulaştıracak sürdürülebilir projeler ortaya koymak amacıyla Büyükşehir Belediyesi’nce kurulan Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi “ŞURA”, Sosyal Politikalar kurulu ilk toplantısını yaptı. Kurulun ilk gündem konusu “Kadın, Kadına Yönelik Şiddet ve Kadının Toplumdaki Yeri” oldu.

SOSYAL POLİTİKALAR KURULU

Seka Park Otel’de gerçekleştirilen toplantıya ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Ali Yeşildal, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç, Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. Abdulkadir Şenkal, Doç. Dr. Elif Karagün, Gebze Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Meral Elçi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü İlhan Toğrul, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden Sosyolog Elin Şehnaz Uysal, Kent Konseyi Temsilcisi Neviz Öz, MARKA’dan Fatma Avşar, Kocaeli Ticaret Odasından Kadir Çetin ve diğer kurul üyeleri katıldı.

“DİNAMİK ŞEHRE YAKIŞAN ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ”

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Şenkal toplantıda; “Kocaeli dinamik bir şehir. Bu şehrin önceliğine ve sorunların çözümüne odaklı projeler üretmeliyiz. Bu kapsamda düzenlenen saha çalışmaları ve beraberinde düzenlenecek çalıştay önemli” dedi.

“FARKLILIKLARI ARAŞTIRARAK YOL ALMALIYIZ”

Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Elçi ise; “Kocaeli kültürü ve insanlarıyla büyük bir mozaiğe sahip bir kent. 12 ilçesinde farklılıklar var. Buralarda yaşayan kadınların farklı bakışları, farklı yaşam şartları var. Biz bu farklılıklardan başlamalıyız. Ölçmediğimiz bir şeyi yönetemeyiz. Hızlı bir şekilde ilerlemeli ve bölge bölge çalışmalarımızı gerçekleştirmeliyiz. Anket yapmalı ve her bölgenin talepleri arasında farklılıkları belirlemeyiz. Yaptığımız çalışmaları her yıl değerlendirmeli ve ilerlemeyi gözlemlemeliyiz” açıklamasında bulundu. 

“SORUNUN TEMELİNE İNMELİYİZ”

Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elif Karagün; “Kadın, ülkemizde her daim gündem olan bir konu. Bize düşen ülkemizde kadını araştırmaktır. Bu araştırmayı sadece kadının gözünden değil, erkek gözünden, çocuk gözünden yapmalıyız. Sorunun temeline inmeliyiz. Bir annenin sevinç gözyaşına vesile olacak çalışmalar yapmalıyız. Her şeyden önce kadınlarımızı güçlendirmeliyiz” ifadesine yer verdi.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

Sosyal Politikalar Kurulu ilk toplantısında tüm kurul üyelerinin görüşlerine başvurularak bundan sonraki çalışmalar için bilgi havuzu oluşturulması, anket ve çalıştay için saha çalışması yapılması, eylem planı oluşturulması ve çalıştay katılımcıları ve raporları belirleyecek komisyon kurulması kararları alındı.

# Kocaeli, Büyükşehir, Gebze

27 Mar 2021 - 10:04 - Gündem

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