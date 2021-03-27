Sinan Ulutürk’un rakibi İranlı Mostafa oldu!

Kocaeli’nin yetiştirdiği önemli spor adamlarından Vedat Akbulut’un organize ettiği Kick Boks Galası’nda kemer maçına çıkacak olan dünya şampiyonu Vedat Akbulut’un rakibi değişti.

FACE OFF’TA ORTALIK KARIŞTI

Kamerunlu rakibinin vize sorunu yaşaması nedeni ile Ulutürk, İranlı sporcu Mustafa Ashouri ile karşılaşacak. Ashouri 1.78 boyunda ve 80 kilo. 78 müsabakaya çıkan Beyaz Akrep lakaplı sporcu 56 galibiyet, 21 de yenilgi alırken, 1 maçı berabere tamamladı. Face off’ta bir araya gelen İranlı sporcunun gergin olması dikkatlerden kaçmazken, Sinan Ulutürk’e temas etmesi ortalığı hayli karıştırdı ve sporcular bir birlerine girdi. Şampiyon sporcu Sinan “Herkes rahat olsun. Temasın nasıl bir şey olduğunu ringde görecek” dedi.

PANDEMİ SONRASI İLK KEZ

İzmit Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek olan Akbulut Fight Arena Kick Boks Şampiyonlar Galası 15.00’te başlayacak ve 19.00’da sona erecek. Müsabakalar için salona seyirci alınmayacak. Saat 21.00’de ise TV 8.5 ekranlarında karşılaşmaların yayını başlayacak. Organizasyon sorumlusu Vedat Akbulut, pandemi döneminde ilk defa böyle bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Bize dessteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’a çok teşeşkkür ediyoruz” dedi.