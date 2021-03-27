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27 Mar 2021 - 12:33- Asayiş G: 27 Mar 2021 - 12:36

Kocaeli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Gebze'de, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Ankara istikameti Beylikbağı Mahallesi mevkisinde Murat A. idaresindeki 34 NN 8372 plakalı otomobil ile Erol Z. yönetimindeki 41 HZ 218 plakalı minibüs çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Murat A. ile yanındaki Kazım D. ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

27 Mar 2021 - 12:33 - Asayiş

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