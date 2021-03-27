Büyükakın'dan Kocaelispor açıklaması! "Kocaelispor’u benim üstümden tartışmayın"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kendisi üzerinden Kocaelispor’un konuşulmasından ötürü duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

KİMSENİN BABASININ MALI DEĞİL

Kocaeli’nin Süper Lig’de Kocaelispor dışında daha fazla takımı kaldırabileceğini savunan Başkan Büyükakın, Kocaelispor’un partiler üstü bir organizasyon olduğunu ifade ederek şu şekilde konuştu: Baştan ifade etmem gerekirse benim üzerimden Kocaelispor’u konuşmayın, siyasetin malzemesi haline getirmeyin. Allah rızası için, Kocaelispor kimsenin babasının malı değil. Ne başkanlar geçti buradan. Hiç birisi anılmıyor.

İYİ GÜNDE DE KÖTÜ GÜNDE DE

Kimse Kocaelispor’dan üstün değil. Yeni yönetime de bunu söylüyorum. Bu koltuklardan kalktığımızda alnımız ak yürümemiz lazım. Başkanlarıma sesleniyorum, sizler de Kocaelispor’un siyasetin üzerine çıkmasına, malzemesi yapılmayacağını söyleyin. Bir maç kaybedildiği zaman bir maç kaybedildiği felaket tellallığına kimse soyunmasın. İyi günde de kötü günde de destek olmak zorundayız.

15 YIL SABREDİN

Bu iş sadece para, hoca, yönetimle olmaz. Kısacası tek başına başarı gelmez. Önemli olan Kocaelispor’un istikrarlı bir çizgiye oturmasıdır. Şu taraftarın Süper Lig’deki bir Kocaelispor için bağırması lazım. Bunu sağlayacağımıza tüm samimiyetimle inanıyorum. 15 yıl sabredin. Muhteşem bir takımımız olur. Yarını düşünelim.

ORTAK DEĞERİMİZ OLMALI

Hırsları bir kenara bırakalım. Bu kentin çocukları, kulüpleri başarılı olsun. Kocaeli marka olarak Dünya’nın her yerinde tanınsın. Kocaelispor bu kentin ortak değeri olarak kalmaya devam etsin. Anlamsız eleştiriler moral bozuyor. Futbolcular olumsuz etkileniyor. Berat Kandilimizin de mübarek olmasını diliyorum.