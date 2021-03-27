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27 Mar 2021 - 13:00- Gündem G: 27 Mar 2021 - 13:04

Bakan Soylu'nun "kırmızı çizgi" paylaşımının sırrı çözüldü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadan yaptığı "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" paylaşımı merak uyandırdı. Paylaşımın, trafikte yayalara öncelik verilmesi için düzenlenen bir kampanyaya vurgu yaptığı öğrenildi. Valilikler konuyla ilgili, "Işıksız yaya geçitlerindeki orta beyaz şerit farkındalık için sembolik olarak kırmızıya boyanacak" açıklaması yaptı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından peş peşe "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" paylaşımları yapıldı. Yapılan paylaşım merak uyandırırken, mesajın nedeninin trafik önceliği olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından peş peşe "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" paylaşımları yapıldı. Yapılan paylaşım merak uyandırırken, mesajın nedeninin trafik önceliği olduğu öğrenildi.


"FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA YAPILACAK"

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen yazılarda 30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz denilerek şu ifadelere yer verildi: "Kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' uygulaması gerçekleştirilecektir."

"ÜLKE GENELİNDE EŞ ZAMANLI ETKİNLİKLER DÜZENLENMİŞTİR"

Bunun üzerine Valilikler de konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Bilindiği üzere ülkemiz karayollarında yayaların trafik güvenliğinin sağlanarak can kayıplarının azaltılması amacıyla, 26 Ekim 2018 tarihinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan düzenleme ile 'sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar' hükmü getirilmiştir. Bu düzenlemeden hareketle, İçişleri Bakanlığımızca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik Yılıı' olarak ilan edilmiş ve 'Trafikte Yaya Önceliği Kampanyası' hayata geçirilerek 6 Şubat 2019 tarihinde 'devletin tüm unsurları ile farkındalık eyleminde olduğunu göstermek' amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak etkinlikler düzenlenmiştir. Bu etkinliklerin devamı niteliğinde olan ve bu defa yaya güvenliğini sağlamak üzere "Devletin tüm unsurlarıyla konunun takipçisi ve nöbette olduğunu göstermek" için 02 Ekim 2019 tarihinde ülke genelinde 'Hepimiz Yaya Geçitlerindeyiz' sloganıyla 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' kampanyası kapsamında farkındalık etkinlikleri eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir."

YAYA ÖNCELİĞİNE VURGU YAPILACAK

2021 yılında faaliyetlerin etkisini artırmak amacıyla düzenlenecek etkinliklerden bahsedilerek "Yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer/zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla, tüm illerimizde eş zamanlı olarak Devletimizin tüm unsurları ile farkındalık eyleminde olduğunu göstermek amacıyla etkinlikler düzenlenecektir. Bu kapsamda Yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla; 27-28-29 Mart 2021 tarihlerinde EK-1'de gönderilen görsel örnekleri kullanılacaktır. 2) 30 Mart 2021 Salı günü 12.00-15.00 saatleri arasında ışıksız yaya geçitlerinde bulunan beyaz şeritlerden ortadaki şerit ekte gönderilen görsel EK-2 sembolik olarak kırmızıya boyanacak ''Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir'' mottosu ile ''Yaya Önceliği'' vurgusu yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

27 Mar 2021 - 13:00 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

izmitli - verin o özelliği millet direksiyonda delirsin.kadınlar kızlar ellerinde telefon sanki sahilde yürüyor onun güzel geçişinimi seyredecegiz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Mart 14:33
01

Izmitli - Ben daha duran görmedim yaya geçitlerinde öncelik araçlar oluyir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Mart 13:27
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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