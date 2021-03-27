Hürriyet: Tiyatroyu özledik

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ’27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’ nedeniyle mesaj yayınladı. Pandemi nedeniyle mahrum kalınan sahne sanatlarını herkesin özlediğini vurgulayan Hürriyet mesajında şu ifadelere yer verdi:



EN ETKİLİ AKTARIM ARACI

“Kültür ve sanat toplumları bir arada tutan ortak değerdir. Toplumun duygu ve düşüncelerini en yalın ve aracısız olarak yansıtan tarihin en eski sanat dalı ise tiyatrodur. Bir ülkede, şehirde ya da ilçede sanata ve sanatçıya verilen değer o bölgenin gelişmişlik düzeyini gösterir. Eğitimiyle, sevgisiyle, hoşgörüsüyle, mizahıyla, aydınlık düşünceleriyle birleştirici güç olan tiyatro insanlara o toplumun bakış açısını anlatır ve hayal dünyasının sınırlarını genişletir. Sözü ete kemiğe büründürür, düşünceyi harekete geçirir. Tiyatro insanlar ve kuşaklar arasında bağ kurar, kültürel mirasın nesilden nesile aktarılmasını sağlar.



SANAT AKADEMİSİ HAZIRLIĞI

Ülkemizin toplumsal kalkınmasıyla ilgili el atmadığı alan, eğilmediği sorun kalmamış olan Atatürk’ün savaşın izlerini silmeye başladığı dönemde bile sanata ve tiyatroya olan ilgisi ve gösterdiği değer bizim yolumuzu aydınlatıyor. ‘Sanattan mahrum bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ diyerek sanat emekçilerinin toplumumuz için ne kadar kıymetli olduğunu vurgulayan ulu önderimizin ışığıyla İzmit Belediyesi olarak sahne sanatlarını ve sanatçılarını destekliyoruz. Bu anlamda belediyemiz bünyesindeki Sanat Akademisi Tiyatro ve Drama Bölümü’nü salgının seyrini dikkate alarak en kısa sürede faaliyete geçirmeyi, yeni sanatçıların yetişmesine aracılık etmeyi planlıyoruz.



TİYATROCULARIMIZI ÖZLEDİK

Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Sahneler sessiz, perdeler kapalı… Tiyatro sanatçılarımızın sessizliği yırtan, kah ağlatan kah güldüren sesini, zihinlerimizi parlatan ışığını özledik. Tiyatronun gelişmesine ve yaygınlaştırılmasında katkıda bulunan değerli sahne sanatı emekçilerinin, yazarların, tasarımcıların, dansçıların, ses sanatçılarının, müzisyenlerin, yönetmenlerin, perde önünde ve arkasında olan tüm sanat emektarlarının ve tiyatro severlerin bu anlamlı günü kutluyorum. Sahnelerimizin yeniden hayat bulduğu gün sanatçılarımızı alkışlamak üzere tiyatro salonlarında buluşmayı diliyorum.”