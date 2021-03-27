Kocaelispor kongresinde İzmit Belediyesinden sıcak karşılama

Kocaelispor bugün olağanüstü kongre yapıyor. Sekapark Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen tek adaylı kongrede Engin Koyun başkanlık koltuğuna oturacak. Koyu Kocaelisporlu olarak tanınan ve gerek milletvekilliğinde gerekse belediye başkanlığı döneminde elinden gelen her türlü desteği Yeşil-Siyahlı camia için kullanan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de kongreyi takip edenler arasındaydı.

DÜŞÜNCELİ DAVRANIŞ

Çoğunluğun aranmadığı ve bin 300 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede İzmit Belediyesi, sabahın erken saatlerinde kongre merkezinin yolunu tutan üyeleri ve kongreyi takip eden taraftarı sabah çorbasıyla karşıladı. Ardından mübarek Berat Kandili nedeniyle taraftar ve üyelere kandil simidi ikram edilerek ‘barış ve huzur’ dilendi. İzmit Belediyesi kongre süresince çay ve su ikramında da bulundu. Soğuk havada Kocaelisporluların içini ısıtan İzmit Belediyesi taraftardan övgü aldı.