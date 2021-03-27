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27 Mar 2021 - 13:42- Siyaset G: 27 Mar 2021 - 13:45

Ellibeş: “Bütün teşkilatlarımız bugün seçim olacakmış gibi hazır”

AKP Kocaeli teşkilatının çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AKPKocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Tüm ilçelerimizdeki ana kademe, kadın ve gençlik kollarımız, mahalle başkanlarımız, sandık sorumlularımız dahil bütün teşkilatlarımız bugün seçim olacakmış gibi hazır” dedi.
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Kocaeli Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, parti çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan AK Parti 7. Olağan Kogresi’nde Kocaeli’den 3 ismin MYK listesinde yer almasının kendilerini mutlu ettiğini belirten ELlibeş, AK Parti Kocaeli teşkilatlarının her an seçim olacakmış gibi çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

“EN ERKEN HEDEFİMİZ OLAN 2023 HEDEFLERİNE DOĞRU YÜRÜYORUZ”

AKP 7. Olağan Kongresi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ellibeş, “Sayın Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın liderliğinde 2023 hedeflerine güçlü bir şekilde yürüyoruz. Bu doğrultuda yereldeki kongrelerimizi bitirdik. Finalde de büyük olağan kongremize iştirak ettik. Gerçekten çok muhteşem bir kongre yaşadık. Cumhurbaşkanımızın hitapları yaklaşık 2 saat sürdü ve ülkemiz adına vermiş olduğu olumlu mesajlar ve yeni hedefler ve onun ötesinde hem salonun içerisinde hem de salonun dışarısında 100 bine yakın teşkilat mensubumuzun olması, güçlü bir ailemizin somut bir tescili oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye genelinde 13 milyon 500 bin üyeye ulaştık. En erken hedefimiz olan 2023 hedeflerine doğru yürüyoruz” dedi.

“MYK’DA KOCAELİMİZİ TEMSİLEN 3 KİŞİNİN OLMASINDAN MUTLUYUZ”

AK Parti’nin yeni MYK listesinde Kocaeli’den 3 ismin olmasını kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Ellibeş, “Bizler mutluyuz. MYK’da Kocaelimizi temsilen 3 kişinin olmasından mutluyuz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi asil ve yedek ayrımı yok. Kongrenin akşamı asil ve yedek bütün MYK üyelerini aynı anda topladılar. Bir tanışma yemeği gibi oldu ama işin aslında aile içerisinde bir buluşmaydı. Kocaeli olarak biz, teşkilatlar tribündeki afişlerde de ifade edildiği gibi her zaman yerinde. Partimizin kurulduğu ilk günden itibaren Kocaeli teşkilatları bütün Türkiye teşkilatları içerisinde örnek bir yapıya sahip. Sandığın halkın önüne geldiği her seçimde, halkın iradesi sandıkta AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan olarak en büyük desteği Kocaeli’den vermiştir. Kocaeli, Türkiye ortalamasının her zaman 3-5 puan üstünde desteğini vermiştir. Bu anlamda da Ankara’dan, Kocaeli teşkilatlarının bu kadar güçlü görünmesi ayıca bizi mutu ediyor. Bu sebeple bütün teşkilat üyelerimize tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“CADDEDEYİZ, SOKAKTAYIZ, KAHVEHANEDEYİZ, EVDEYİZ”

Kocaeli’deki çalışmalarını vatandaşlarla bir arada olarak sürdürdüklerini belirten Başkan Ellibeş, “41 yıl gibi uzun süredir belediyecilik yaşantım oldu. Bunun son 15 yılı belediye başkanı olarak geçti. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, bu parti milletin içinden çıktı. Bu millet de bugüne kadar bu partiyi en güçlü şekilde destekledi. Bundan sonra da bütün hedeflere ulaştıracak bu milletin kendisidir. Biz her ortamda milletimizin yanındayız. Caddedeyiz, sokaktayız, kahvehanedeyiz, evdeyiz, Ayşe Teyzenin 5 çayındayız. Bu da bizi mutlu ediyor, sokak bizi mutlu ediyor, milletimizle buluşmak bizi mutlu ediyor. Milletimiz bizi anlıyor. Biz de onları anıyoruz. Gönül siyaseti yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“BİZ HER ZAMAN SEÇİME HAZIRIZ”

Son olarak AK Parti Kocaeli teşkilatlarının her zaman seçime hazır bir teşkilat olduğunu ifade eden Ellibeş, “Tüm ilçelerimizdeki ana kademe, kadın ve gençlik kollarımız, mahalle başkanlarımız, sandık sorumlularımız dahil bütün teşkilatlarımız bugün seçim olacakmış gibi hazır. Seçime kadar aktif çalışan bir teşkilatız. Seçim biter, ertesi günü ışıklarımız sönmez. Teşkilatlar toplantılarını bundan sonraki seçime hazırlanma anlayışı içinde sürdürür. Biz her zaman hazırız. İnşallah 2023 yılında da yapılacak olan seçimlerde bunu göstereceğiz ve sandıklardan AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

# Kocaeli

27 Mar 2021 - 13:42 - Siyaset

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