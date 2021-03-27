Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya belgeli yanıt

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'ya dikkat çeken açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "AB'nin Türkiye'ye yollandı dediği 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede?" sorusuna da yanıt verdi. Bu sorunun son dönemlerde kamuoyunda sıklıkla dillendirildiğini ifade eden Bakan Koca, Altaylı'ya "Şimdi telefonunuza bir belge yolladım. Bu belgeyi sizden önce hiç kimseyle paylaşmadım. Ama sizinle paylaşıyorum. Resmi bir belgedir. Belgeyi kullanabilirsiniz. Hatta yayınlarsanız sevinirim çünkü yalan söylemediğimin belgesidir" diyerek bir belge gönderdi.

Bakan Koca'nın gönderdiği o belge;

DENEME AMAÇLI 5 BİN 850 DOZ 12 MART'TA TESLİM EDİLMİŞ

Gönderilen belge Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Özdemir'e hitaben yazılmış. "Pfizer-Biontech COVID 19 aşılarının sevkiyatının başladığını görmekten memnunuz" diye başlayan belgede ilk partinin Ankara'da üzerinde mutabık kalınan dağıtım merkezine ulaştığını ve şimdilik deneme amaçlı 5 bin 850 dozun 12 Mart günü teslim edildiği belirtiliyor.

NİSAN AYININ ORTASINA KADAR 3,1 MİLYON DOZ DAHA TESLİM EDİLMİŞ OLACAK

Belgede planlı sevkiyatın ilk bölümü olan 0,7 milyon dozluk partinin 24 Mart, ikinci 0,7 milyon dozluk partinin ise 25 Mart'ta Ankara'daki dağıtım merkezinde olacağı belirtiliyor. Belgenin sonunda ise nisan ayı ortasına kadar 3,1 milyon dozun daha teslim edilmiş olacağını söylüyor. Belgenin altında Biontech'in iki yöneticisinin Dr. Sierk Poetting ve Dr. Oliver Hennig'in imzaları var.