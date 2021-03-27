İran Karpuzu artık Kocaeli tezgahlarında!

İran’dan gelen, İran Karpuzu olarak adlandırılan karpuz İzmit Meyve ve Sebze Hali’nde yerini aldı. Kocaeli’den Doğu Marmara’ya dağıtılan karpuzun kilosu 5 ile 6 TL arasında değişirken hal esnafı Murat Kılıçkap, “Kar yağarken geliyor, kar yağarken bitiyor. Sezonunda kilosu 1 TL’ye kadar düşüyor. Karpuzun dağıtımını bütün Doğu Marmara’ya yapıyoruz. Talep oldukça fazla, çokça seviliyor” dedi.