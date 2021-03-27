ADD kongresinde eski başkanlardan Atatürk tartışması

Atatürkçü Düşünce Derneği 13. Olağan kongresi bugün Fuar içinde bulunan sivil toplum merkezinde yapıldı. Mevcut İl şube başkanı Taylan Bingöl’ün tek aday olduğu kongrede birlik mesajları verildi. Pandemi nedeni ile kısıtlı katılım ile gerçekleşen kongreye ADD Kocaeli eski Şube eski Başkanları Taylan Atak ve Bozkurt Uslu, Orhan Özdemir, Banu İlter de katıldı. Birlik mesajlarının verildiği kongre sonrası ilginç bir tartışma yaşandı. Önceki dönem şube başkanları Bozkurt Uslu ve Orhan Özdemir Atatürk üzerinden tartışmaya girdi.

ATATÜRK TARTIŞMASI

Dilek ve temenniler kısmında söz alan Bozkurt Uslu konuşmasında, “Din üzerinden siyaset olmaz ama dinimizi dinsizlere bırakmayalım. Bunu Mustafa Kemal de yaptı, çıktı vaaz verdi. İlim yayma cemiyetini kim kurdu? Mustafa kemal. İmam hatipleri kim kurdu? Mustafa Kemal. Bunları unutmamak lazım” ifadelerini kullandı. Önceki dönem İl Başkanlarından Orhan Özdemir, Bozkurt Uslu’nun konuşmasında dine değinmesine tepki gösterdi. Bozkurt Uslu da yanlış bir şey yapmadığını ifade ederek kongrenin konuşma yeri olduğunu ifade etti. Seslerin karşılıklı olarak yükselmesi sonrası Bozkurt Uslu, “İnsanların yanlış anlamasını sağlıyorsunuz. Sonra Atatürk’e alkolik diyorlar. Gerçekleri söyleyemeyecek miyiz?” diye tepki gösterdi.