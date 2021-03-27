Eski ilçe başkanları Yıldızlı ile halkın iktidarı için bir araya geldi

CHP Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü ve yönetiminin ev sahipliğinde ilçe binasında düzenlenen toplantıda geçmiş dönem ilçe başkanları ve meclis üyeleri ile bölgenin beklentileri, yapılması istenilen projeler masaya yatırıldı.
HALKIN İKTİDARI
CHP Karamürsel’in geçmiş dönem ilçe başkanlarının tecrübelerini paylaştığı toplantıda konuşan İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Sizlerin tecrübeleri ve yönlendirmeleri ile Karamürsel’deki çalışmalarımızı şekillendireceğiz. Tüm başkanlarımızın ve emektarlarımızın görüşleri bizler için çok kıymetli. İktidar yürüyüşümüzü halkın taleplerini gündeme taşıyarak tamamlayacağız. Karamürsel’de halkın iktidarını kuracağız” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.