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27 Mar 2021 - 15:56- Siyaset G: 27 Mar 2021 - 15:57

Eski ilçe başkanları Yıldızlı ile halkın iktidarı için bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetim kurulu üyeleri, partinin geçmiş dönem ilçe örgütleri başkanları ile görüş alıverişinde bulunarak çalışma planlarını oluşturmaya Karamürsel’den başladı.

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CHP Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü ve yönetiminin ev sahipliğinde ilçe binasında düzenlenen toplantıda geçmiş dönem ilçe başkanları ve meclis üyeleri ile bölgenin beklentileri, yapılması istenilen projeler masaya yatırıldı.

HALKIN İKTİDARI

CHP Karamürsel’in geçmiş dönem ilçe başkanlarının tecrübelerini paylaştığı toplantıda konuşan İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Sizlerin tecrübeleri ve yönlendirmeleri ile Karamürsel’deki çalışmalarımızı şekillendireceğiz. Tüm başkanlarımızın ve emektarlarımızın görüşleri bizler için çok kıymetli. İktidar yürüyüşümüzü halkın taleplerini gündeme taşıyarak tamamlayacağız. Karamürsel’de halkın iktidarını kuracağız” dedi.

27 Mar 2021 - 15:56 - Siyaset

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