Emekli öğretmen hayatını kaybetti

Başiskele'de oturan İzmit EML Motor Bölümü emekli öğretmeni, Uzmanlar Sürücü Kursu kurucusu, İzmit Sanayi Sitesi esnaflarından Mustafa Faruk Türkel (78) vefat etti. Bir çocuk babası olan Mustafa Faruk Türkel'in cenazesi Başiskele Atatürk Caddesi No:33 adresinde saat 15.00'de kılınacak cenaze namazının ardından Yukarı Merkez Döngel Mezarlığı'nda toprağa verildi.