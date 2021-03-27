Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
27 Mar 2021 - 16:38- Gündem G: 27 Mar 2021 - 16:41

Kocaeli’de risk haritası kırmızıya döndü

Kocaeli'de koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ederken, 2 Şubat'ta kentin büyük bölümünün mavi olduğu Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritası da tekrar kırmızıya döndü.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Kocaeli’de koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasında bulunun risk haritasında 2 Şubat tarihinde büyük çoğunluğu mavi renkte olan Kocaeli'de, harita yeniden yüksek riskli anlamına gelen kırmızı renge döndü. Polis ve diğer görevlilerin kentin birçok noktasında koronavirüs denetimi yapmasına rağmen, işlek caddelerde bazı kişilerin sosyal mesafeye uymadıkları ve maske takmadıkları görülüyor.

‘HERKESİN DİKKAT ETMESİ LAZIM’

Vaka sayılarının artmasında vatandaşlarının ihmali olduğunu ifade eden Aynur Tunç, “İnsanların yeterince dikkat etmediğini düşünüyorum. Biz zorunlu olmadıkça çıkmıyoruz ve buna herkesin dikkat etmesi lazım. Herkes bireysel olarak tedbir alırsa daha güzel olur. Virüsün yayılmasını engellemiş oluruz. Dışarıya çıkmamız gerektiği zaman, çıkıp işimizi halledip en kısa zamanda evimize geri dönüyoruz” dedi.

‘HALA ALTIN GÜNÜ YAPANLAR VAR’

Çevresinde bulunan bazı kişilerin hala altın günü, ev ziyareti gibi etkinlikler yaptığını ifade eden Cüneyt Candoğan, “Millet eve kapanmaktan sıkıldı ve kendini dışarıya attı. Altın günleri, toplantılar derken kuralları kimse tanımaz hale geldi. Kafelerde, restoranlarda kapasitenin üzerinde adam alınıyor. Her yer çok yoğun. Çevremde altın günü ya da misafirlik yapanlar da var. Uyarınca da biz suçlu oluyoruz. Maske, mesafe kuralına uymayanlar var. Umuyorum ki işler daha da kötüye gitmez” diye konuştu.

‘BİREYSEL OLARAK DİKKAT ETMELİYİZ’

Alınan tedbirlerin birçok vatandaş tarafından uygulanmadığını söyleyen Hayati Aydın, “Çok duyarsız vatandaşlarımız var maalesef. Yolda, alışverişte, kafelerde, düğünlerde, barlarda hala kurallara uymayanlar var. Bizim toplumumuzda da ziyaret ve misafirlik fazlaca var, yine misafirliğe gitmeler, düğün, dernek, cenaze törenleri yapmalar devam ediyor. Yeteri kadar dikkat etmediğimiz için de şu an sıkıntı yaşıyoruz. Bir vatandaş olarak bireysel olarak dikkat etmemiz gerekiyor ki toplum olarak düzelebilelim” ifadelerini kullandı.
# Kocaeli, koronavirüs

27 Mar 2021 - 16:38 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
62 yaşında avukat oldu mask
62 yaşında avukat oldu
Toyata Plaza Aktoy’a 3. yılında 3 ödül birden mask
Toyata Plaza Aktoy’a 3. yılında 3 ödül birden
Kocaelispor kongresinde İzmit Belediyesinden sıcak karşılama mask
Kocaelispor kongresinde İzmit Belediyesinden sıcak karşılama
Hürriyet: Tiyatroyu özledik mask
Hürriyet: Tiyatroyu özledik
Ses dalgaları ile zayıflama vaadi; umut tacirliği mask
Ses dalgaları ile zayıflama vaadi; umut tacirliği
Prof. Dr. Ceyhan müjdeli haberi verdi! O aşı virüsü bulaştırmayı engelliyor mask
Prof. Dr. Ceyhan müjdeli haberi verdi! O aşı virüsü bulaştırmayı engelliyor
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Honda'nın Kocaeli'deki fabrikasının yeni sahibi belli oldu mask
Honda'nın Kocaeli'deki fabrikasının yeni sahibi belli oldu
İzmit Belediyesi dünya basınında 72 ülkeye örnek gösterildi mask
İzmit Belediyesi dünya basınında 72 ülkeye örnek gösterildi
Kocaeli halkından gelen yoğun talep: "Kongreye katılan 4.500 kişi karantinaya alınsın" mask
Kocaeli halkından gelen yoğun talep: "Kongreye katılan 4.500 kişi karantinaya alınsın"
Müdür yardımcısı, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı mask
Müdür yardımcısı, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı
Gölcüklü doktor yılın En'leri ödülüne layık görüldü mask
Gölcüklü doktor yılın En'leri ödülüne layık görüldü
Tabancayla intihar etti, ağır yaralandı mask
Tabancayla intihar etti, ağır yaralandı

GALERİ

Engin Koyun artık BAŞKAN! mask
Engin Koyun artık BAŞKAN!
Engelli şahıs yanmamak için balkondan atladı mask
Engelli şahıs yanmamak için balkondan atladı
Engelli genci öldüresiye döven zanlılar adliyeye sevk edildi mask
Engelli genci öldüresiye döven zanlılar adliyeye sevk edildi
Bilgi Köprüsü Kidsde Yaşlılara Saygı Haftası mask
Bilgi Köprüsü Kidsde Yaşlılara Saygı Haftası
Gölcükspor 5’te 5 mucizesinin peşinde! mask
Gölcükspor 5’te 5 mucizesinin peşinde!
Pazarda fiyatlar uçtu! Artık kredi kartı kullanılıyor mask
Pazarda fiyatlar uçtu! Artık kredi kartı kullanılıyor
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL