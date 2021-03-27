Gebze Sultan Orhan Mahallesi Menzilhane Caddes'inde A.O. idaresindeki 34 KS 9308 plakalı cip, yokuşta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki otomobil ile özel bir eğitim kurumu binasının duvarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazada yaralanan olmadı.
27 Mar 2021 - 16:43- Asayiş Güncelleme: 27 Mar 2021 - 16:45
Kontrolden çıkan cip 2 araca ve bir binanın duvarına çarptı
Gebze'de kontrolden çıkan cip, 2 araca ve bir binanın duvarına çarparak durabildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.