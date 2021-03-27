Kural ihlali yapan 290 kişiye para cezası

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 26 Mart günü yapılan kontrollerde 2 bin 477 iş yeri denetlenirken 15 bin 440 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde maske takma kuralına uyulmadığı için 61 şahsa, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 60 şahsa ve 3 işyerine, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 148 şahsa, karantina tedbirlerine uymayan 3 şahsa ve sosyal mesafe kuralına uymayan 14 şahsa ve 1 işyerine olmak üzere toplam 290 şahsa idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 51 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere bin 99 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 182 araç ve sürücüsü, okul taşımacılığı yapan 48 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 329 araç kontrol edildi.