Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
27 Mar 2021 - 16:45- Asayiş G: 27 Mar 2021 - 16:46

Kural ihlali yapan 290 kişiye para cezası

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 290 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 26 Mart günü yapılan kontrollerde 2 bin 477 iş yeri denetlenirken 15 bin 440 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde maske takma kuralına uyulmadığı için 61 şahsa, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 60 şahsa ve 3 işyerine, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 148 şahsa, karantina tedbirlerine uymayan 3 şahsa ve sosyal mesafe kuralına uymayan 14 şahsa ve 1 işyerine olmak üzere toplam 290 şahsa idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 51 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere bin 99 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 182 araç ve sürücüsü, okul taşımacılığı yapan 48 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 329 araç kontrol edildi.
# Kocaeli, koronavirüs

27 Mar 2021 - 16:45 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Komşusuna gitti, evi alev alev yandı mask
Komşusuna gitti, evi alev alev yandı
Engelli genci öldüresiye döven şahıs ile yanındaki 2 kişi tutuklandı mask
Engelli genci öldüresiye döven şahıs ile yanındaki 2 kişi tutuklandı
3 ayda 29 bin kişi Covid-19’dan ceza yedi mask
3 ayda 29 bin kişi Covid-19’dan ceza yedi
Tazminatlarını alamayan işçiler, eski patronlarına cenaze namazında haklarını helal etmediler mask
Tazminatlarını alamayan işçiler, eski patronlarına cenaze namazında haklarını helal etmediler
3 çocuk babası koronaya yenildi! mask
3 çocuk babası koronaya yenildi!
Kocaeli'de hafif ticari araç ile cip çarpıştı: 1 yaralı mask
Kocaeli'de hafif ticari araç ile cip çarpıştı: 1 yaralı
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Honda'nın Kocaeli'deki fabrikasının yeni sahibi belli oldu mask
Honda'nın Kocaeli'deki fabrikasının yeni sahibi belli oldu
İzmit Belediyesi dünya basınında 72 ülkeye örnek gösterildi mask
İzmit Belediyesi dünya basınında 72 ülkeye örnek gösterildi
Kocaeli halkından gelen yoğun talep: "Kongreye katılan 4.500 kişi karantinaya alınsın" mask
Kocaeli halkından gelen yoğun talep: "Kongreye katılan 4.500 kişi karantinaya alınsın"
Müdür yardımcısı, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı mask
Müdür yardımcısı, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı
Gölcüklü doktor yılın En'leri ödülüne layık görüldü mask
Gölcüklü doktor yılın En'leri ödülüne layık görüldü
Tabancayla intihar etti, ağır yaralandı mask
Tabancayla intihar etti, ağır yaralandı

GALERİ

Engin Koyun artık BAŞKAN! mask
Engin Koyun artık BAŞKAN!
Engelli şahıs yanmamak için balkondan atladı mask
Engelli şahıs yanmamak için balkondan atladı
Engelli genci öldüresiye döven zanlılar adliyeye sevk edildi mask
Engelli genci öldüresiye döven zanlılar adliyeye sevk edildi
Bilgi Köprüsü Kidsde Yaşlılara Saygı Haftası mask
Bilgi Köprüsü Kidsde Yaşlılara Saygı Haftası
Gölcükspor 5’te 5 mucizesinin peşinde! mask
Gölcükspor 5’te 5 mucizesinin peşinde!
Pazarda fiyatlar uçtu! Artık kredi kartı kullanılıyor mask
Pazarda fiyatlar uçtu! Artık kredi kartı kullanılıyor
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL