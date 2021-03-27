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27 Mar 2021 - 16:58- Gündem G: 27 Mar 2021 - 16:59

Ornitoloji Derneği’nde başkan değişti

Kocaeli Ornitoloji Derneği olağan kongresinde yeniden aday olmayan Oğuz Ertop başkanlık görevini İbrahim Yıldız’a devretti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Kocaeli Ornitoloji (Kuş Bilimi) Derneği 30. Olağan kongresi bugün Fuar Merkezi içinde bulunan Sivil Toplum Merkezinde yapıldı. Toplam 480 üyenin bulunduğu derneğinde başkanlığın mevcut Başkan Oğuz Ertop’un yeniden aday olmadı. Tek adaylı gerçekleşen kongrede İbrahim Yıldız aday oldu. Kongre sonrası 7 yönetim kurulu ve 3 denetim kurulu üyesi seçildi. Kongrenin Divan Başkanlığını Kasım Saraç üstlenirken Divan Üyeliğini ise Erol Tonyalı ve Olcay Matlar üstlendi.

3 YILI DEĞERLENDİRDİ

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede konuşan Mevcut İl Başkanı Oğuz Ertop gerçekleştirdi. Pandemi nedeni ile Kongrenin bir sene geciktiğini ifade eden Ertop, “2018 yılında Cumhuriyet Kupası adı altında Türkiye genelinde açık bir yarışma tertip edildi. Yarışmada üyelerimizin ürettikleri kuşları satarak gelir elde etmelerini, İzmitli hemşerilerimizin kanarya ve diğer kuş ihtiyaçlarını karşılamalarını sağladık. 2019 yılında Türkiye şampiyonasının Kocaeli’de olması bizler gibi tüm üyelerimizi sevindirdi. 2020 yılı Dünya Şampiyonasında giden kanaryalarımızdan 4 yetiştirimiz 7 derece almış Derneğimizi Dünya Şampiyonasında en iyi şekilde temsil etmiştir” dedi

213 BİN LİRA İLE DEVRETTİ

Sözlerine devam eden Ertop, “Daha önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönem de yarışma kuşlarının sevkiyatından hiçbir ücret alınmamıştır. Ben ve yönetimim derneğimizin finansal konularda en üst düzey titizlikle hareket ettiğini bilmenizi isterim. Bu hesaplar ile bir sonraki yönetime vadesiz hesapta 46 bin 604 lira, vadeli hesapta 166 bin 193 lira kasada ise 227 lira olmak kaydı ile toplam 213 bin 25 lira devrediyoruz” ifadelerini kullandı.

İBRAHİM YILDIZ’IN YÖNETİMİ

İbrahim YILDIZ

Burak ESEROĞLU

Refik BAŞYİĞİT

Süleyman BAŞKAL

Ahmet ÖĞÜTÇEN

Burhan ÖZBOZKURT

Yaşar EYDEMİR

DENETİM KURULU

Oğuz ERTOP

Temel YILMAZ

Faruk ÖZKANLI

# Kocaeli

27 Mar 2021 - 16:58 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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