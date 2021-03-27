Ornitoloji Derneği’nde başkan değişti

Kocaeli Ornitoloji (Kuş Bilimi) Derneği 30. Olağan kongresi bugün Fuar Merkezi içinde bulunan Sivil Toplum Merkezinde yapıldı. Toplam 480 üyenin bulunduğu derneğinde başkanlığın mevcut Başkan Oğuz Ertop’un yeniden aday olmadı. Tek adaylı gerçekleşen kongrede İbrahim Yıldız aday oldu. Kongre sonrası 7 yönetim kurulu ve 3 denetim kurulu üyesi seçildi. Kongrenin Divan Başkanlığını Kasım Saraç üstlenirken Divan Üyeliğini ise Erol Tonyalı ve Olcay Matlar üstlendi.
3 YILI DEĞERLENDİRDİ
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede konuşan Mevcut İl Başkanı Oğuz Ertop gerçekleştirdi. Pandemi nedeni ile Kongrenin bir sene geciktiğini ifade eden Ertop, “2018 yılında Cumhuriyet Kupası adı altında Türkiye genelinde açık bir yarışma tertip edildi. Yarışmada üyelerimizin ürettikleri kuşları satarak gelir elde etmelerini, İzmitli hemşerilerimizin kanarya ve diğer kuş ihtiyaçlarını karşılamalarını sağladık. 2019 yılında Türkiye şampiyonasının Kocaeli’de olması bizler gibi tüm üyelerimizi sevindirdi. 2020 yılı Dünya Şampiyonasında giden kanaryalarımızdan 4 yetiştirimiz 7 derece almış Derneğimizi Dünya Şampiyonasında en iyi şekilde temsil etmiştir” dedi
213 BİN LİRA İLE DEVRETTİ
Sözlerine devam eden Ertop, “Daha önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönem de yarışma kuşlarının sevkiyatından hiçbir ücret alınmamıştır. Ben ve yönetimim derneğimizin finansal konularda en üst düzey titizlikle hareket ettiğini bilmenizi isterim. Bu hesaplar ile bir sonraki yönetime vadesiz hesapta 46 bin 604 lira, vadeli hesapta 166 bin 193 lira kasada ise 227 lira olmak kaydı ile toplam 213 bin 25 lira devrediyoruz” ifadelerini kullandı.
İBRAHİM YILDIZ’IN YÖNETİMİ
İbrahim YILDIZ
Burak ESEROĞLU
Refik BAŞYİĞİT
Süleyman BAŞKAL
Ahmet ÖĞÜTÇEN
Burhan ÖZBOZKURT
Yaşar EYDEMİR
DENETİM KURULU
Oğuz ERTOP
Temel YILMAZ
Faruk ÖZKANLI
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.