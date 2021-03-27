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27 Mar 2021 - 17:43- Gündem G: 27 Mar 2021 - 18:03

24 yıllık öğretmeni tabureye muhtaç ettiler! Doğtaş Kelebek servisi öğretmeni mağdur etti

İzmit’te öğretmenlik yapan Kevser Eğilmez, yaklaşık iki yıl önce Doğtaş Kelebek Mobilya Mağazası’ndan aldığı mobilyanın Batı Kardeniz ve Marmara Bölgesine bakan yetkili servisinden şikayetçi. 7 bin TL’lik bir zararı olan öğretmen bu zararın giderilmesini talep ediyor.

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
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İzmit Yenişehir Mahallesi’nde ikamet eden 24 yıllık ilkokul öğretmeni Kevser Eğilmez, iki yıl önce Doğtaş Kelebek Mobilya Mağazası’nın Kastamonu bayisinden 6 adet sandalye ve bir adet koltuk takımı aldı. Evinde kedi olduğu için ve koltukların döşemesine zarar verdiği için bunların değişmesini isten Eğilmez, Kastamonu’daki bayi ile iletişime geçti, oradan bir şey yapacaklarını ifade eden bayi, Eğilmez’i Batı Kardeniz ve Marmara Bölgesine bakan yetkili servisine yönlendirdi.

TABURE ÜSTÜNDE DERS VERİYOR

Mağazanın yönlendirdiği servis ile iletişime geçen Eğilmez, konuyu servise anlattı ve ne kadar tuttuysa bunu karşılayacaklarını dile getirerek, bir an önce değiştirilmesini istedi. Servis ise istenileni karşılayacaklarını söylemelerine rağmen sürekli olarak öğretmen Eğilmez’i oylamaya devam etti. Ameliyatlı olduğu için sürekli olarak evini temizleyen öğretmen Eğilmez, tabure üstünde ders vermeye çalışıyor. Eğilmez, kendisine yapılan tutumun başka kimselerin yaşamaması için şikayette bulunduğunu dile getirdi.

24 METRE KUMAŞ ALDIRDILAR

Eşyalarının yeni olduğunu ve çok kullanılmadığını dile getiren öğretmen Eğilmez, sadece eşyaların değiştirmek istemediğini ve zarar gördüğü için kumaşının değiştirmek istediğini söyledi ancak istenilen olmadı. Doğtaş Kelebek Mobilya Mağazası'nın Batı Kardeniz ve Marmara Bölgesine bakan yetkili servisi fabrikadan bu kumaşın aynısından söylemelerini ve hesaplarına para yatırmaları gerektiğini ifade ettiler. Paranın yarısını hesaba yatıran Eğilmez, ayrıca hayvanların zarar vermemesi adına servisin 24 metrelik bir  kumaş aldırdığını ifade etti.

6 AY SONRA BİR KERE GELDİLER

24 metre kumaşa bin 300 TL para ödeyen Eğilmez bu kumaşı da onlara teslim etti ancak servis 6 ay süre içinde hiçbir zaman iletişime geçmedi ve 6 ay sonra gelip sandalyeleri ve koltuğu alıp gittiler. Kelebek Mobilya Mağazası da bu işi üstlenmeyerek aradan çekildi. Eğilmez’in ısrarları sonucu bu siparişlerin henüz ortada olmadığı ortaya çıktı. Tutanak isteyen Eğilmez, tutanağı imzaladıkların da mağdur oldukları için ikinci taksitti almadıklarını söylemelerini rağmen yine koltuk ve sandalyenin geri getirmediklerini ve yine ortadan kaybolduklarını söyledi.

7 BİN TL’LİK ZARARA UĞRATILDI

Öğretmen Eğilmez’i Doğtaş Kelebek Mobilya Mağazası Batı Kardeniz ve Marmara Bölgesine bakan yetkili servisi tarafından sandalye kılıfları 2 bin 600 TL, 700 TL, bin 300 TL kumaş parası, 2 bin TL koltukla parası ve ayrıca diğer ödemeleri ile birlikte yaklaşık 7 bin TL’lik bir zarara uğrattıldı. Servisin yaptığı hakkında şikayetçi olan Eğilmez, önce mahkemeye ardından Tüketici Hakem Heyetine başvurdu. Hakkını arayan öğretmen Eğilmez uğradığı zararın telafi edilmesini talep ediyor

# İzmit

27 Mar 2021 - 17:43 - Gündem

Muhabir Serkan Üldeş

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