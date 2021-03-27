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27 Mar 2021 - 18:58- Gündem G: 27 Mar 2021 - 19:00

İzmit Belediyesi Berat Kandili’ni kandil simidi ikramıyla kutladı

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Berat Kandili dolayısıyla camilerde ve Belsa Plaza önünde kurulan stantlarda vatandaşlara kandil simidi ikram ederek Berat Kandili’ni kutladı
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İslam aleminin büyük huzurla karşıladığı, müminlerin günah yüklerinden kurtulup, bağışlanma umdukları Berat Kandili, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından camilerde ve Belsa Plaza önünde vatandaşa kandil simidi dağıtarak kutladı. Kaza ve kaderlerin takdir edildiği gecenin önemini vurgulayan İzmit Belediyesi, tüm halkın ve İslam aleminin Berat Kandili’ni kutladı.

KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN

Berat Kandili kutlaması için Zincirlikuyu Cami, Mehmet Ali Paşa Cami, Kuruçeşme Merkez Cami, Alikahya Cami ve Akmeşe Cami’nde de stantlar kuruldu, kandil simidi ikram edildi. Fevziye Cami ve Orhan Cami’de ise yatsıya takriben kandil simitleri vatandaşlara dağıtıldı. Kandil simidini alan İzmitliler teşekkürlerini iletti.
# İzmit, destek

27 Mar 2021 - 18:58 - Gündem

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