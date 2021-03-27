“İstanbul Sözleşmesi’ni uygulayacaksınız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılması hakkında kadınlar tepki göstermeye devam ediyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu bugün Belediye İş Hanı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya platform üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve yönetimi katılım sağladı.

Kocaeli Kadın Meclisi Sözcüsü Tuana Gençer tarafından okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Gecenin bir vakti kararname çıkarıp elimizden alabileceklerini zannediyorlar. Biz bir haftadır eylemlerimize devam ederken aynı zamanda polis ablukalarıyla karşı karşıya geliyoruz. O kadar polis eşit ve özgür yaşamak isteyen kadınların karşısında dururken katilleri durdurmak için neredeydiler. Kadınlar koruma kararları çıkartmak için gittiği karakollardan geri döndürüldü. Evine git seninle mi uğraşacağız dediler kadınlara. Elbette ki uğraşacaksınız. Sizin göreviniz yasaları uygulamak hem de eksiksiz olarak o yasada ne diyorsa onu yapmak zorundasınız.

“EL UZATAMAYACAKSINIZ”

Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Diyor ki kadınları korumak için kağıt parçasına ihtiyacımız yok vicdanlarımız var. Kadınların hakları da hayatları da sizin o vicdanlarınız eline kalmayacak. Biz her bir hakkımızı kendi mücadelemizle kazandık. Şimdi de bu fesih kararıyla hayatımıza el uzatmaya çalışıyorsunuz. El uzatamayacaksınız. Geleneklerimize, aile yapımıza uymuyor diye öne sürdüğünüz gerekçelerle sözleşmeden çekilemezsiniz.

“UYGULAYACAKSINIZ”

Sözleşme'nin fesih kararından sonra kürsülere çıkıp türlü türlü açıklamalar yapanlar var. Biz bunların hepsini görüyoruz. Sizin o siyasi çıkarlarınızda yaptığınız planlarda İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmaya yetmeyecek. İstanbul Sözleşmesi Temmuz da yürürlükten kalkacak diyenlere söylüyoruz. Kararı geri çekecek, sözleşmeyi uygulayacaksınız. Bizim başka bir sözleşmeye ihtiyacımız yok. İstanbul Sözleşmesi'nin her bir maddesini uygulayacaksınız.”