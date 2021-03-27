Başka bir aracın sıkıştırdığı otomobil bariyere çarptı

Kaza İzmit D100 karayolu Serdar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D100 karayolu Ankara istikametinde seyir halinde olan Erhan K. yönetimindeki 34 VP 7277 plakalı Volkswagen marka otomobil, başka bir araç tarafından sıkıştırıldı. Erhan K. araca çarpmamak için direksiyonu kırınca kontrolden çıkan otomobili ise orta bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü Erhan K. çarpmanın etkisi ile yaralanırken otomobilde bulunan eşi ve iki çocuğu yara almadan kurtuldu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekiplerine sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansa alınan yaralı sürücü, Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.