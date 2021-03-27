Yangını izlerken sosyal mesafeyi unuttular

Yangın, saat 18.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi Barut Sokak’taki bir binanın çatı katında çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Barış A., kontrol amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü. Bu sırada, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını film gibi izleyen mahalle sakinlerinin sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.