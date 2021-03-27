Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
27 Mar 2021 - 19:50- Asayiş G: 27 Mar 2021 - 19:53

Yangını izlerken sosyal mesafeyi unuttular

İzmit'te bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Toplanan mahalle sakinleri, söndürme çalışmalarını film gibi izlerken, sosyal mesafe ise unutuldu.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Yangın, saat 18.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi Barut Sokak’taki bir binanın çatı katında çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Barış A., kontrol amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü. Bu sırada, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını film gibi izleyen mahalle sakinlerinin sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

27 Mar 2021 - 19:50 - Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kural ihlali yapan 290 kişiye para cezası mask
Kural ihlali yapan 290 kişiye para cezası
Kocaeli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı mask
Kocaeli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Komşusuna gitti, evi alev alev yandı mask
Komşusuna gitti, evi alev alev yandı
Engelli genci öldüresiye döven şahıs ile yanındaki 2 kişi tutuklandı mask
Engelli genci öldüresiye döven şahıs ile yanındaki 2 kişi tutuklandı
3 ayda 29 bin kişi Covid-19’dan ceza yedi mask
3 ayda 29 bin kişi Covid-19’dan ceza yedi
Tazminatlarını alamayan işçiler, eski patronlarına cenaze namazında haklarını helal etmediler mask
Tazminatlarını alamayan işçiler, eski patronlarına cenaze namazında haklarını helal etmediler
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Honda'nın Kocaeli'deki fabrikasının yeni sahibi belli oldu mask
Honda'nın Kocaeli'deki fabrikasının yeni sahibi belli oldu
İzmit Belediyesi dünya basınında 72 ülkeye örnek gösterildi mask
İzmit Belediyesi dünya basınında 72 ülkeye örnek gösterildi
Kocaeli halkından gelen yoğun talep: "Kongreye katılan 4.500 kişi karantinaya alınsın" mask
Kocaeli halkından gelen yoğun talep: "Kongreye katılan 4.500 kişi karantinaya alınsın"
Müdür yardımcısı, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı mask
Müdür yardımcısı, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı
Gölcüklü doktor yılın En'leri ödülüne layık görüldü mask
Gölcüklü doktor yılın En'leri ödülüne layık görüldü
Tabancayla intihar etti, ağır yaralandı mask
Tabancayla intihar etti, ağır yaralandı

GALERİ

Engin Koyun artık BAŞKAN! mask
Engin Koyun artık BAŞKAN!
Engelli şahıs yanmamak için balkondan atladı mask
Engelli şahıs yanmamak için balkondan atladı
Engelli genci öldüresiye döven zanlılar adliyeye sevk edildi mask
Engelli genci öldüresiye döven zanlılar adliyeye sevk edildi
Bilgi Köprüsü Kidsde Yaşlılara Saygı Haftası mask
Bilgi Köprüsü Kidsde Yaşlılara Saygı Haftası
Gölcükspor 5’te 5 mucizesinin peşinde! mask
Gölcükspor 5’te 5 mucizesinin peşinde!
Pazarda fiyatlar uçtu! Artık kredi kartı kullanılıyor mask
Pazarda fiyatlar uçtu! Artık kredi kartı kullanılıyor
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL