Yangın, saat 18.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi Barut Sokak’taki bir binanın çatı katında çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Barış A., kontrol amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü. Bu sırada, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını film gibi izleyen mahalle sakinlerinin sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
27 Mar 2021 - 19:50- Asayiş Güncelleme: 27 Mar 2021 - 19:53
Yangını izlerken sosyal mesafeyi unuttular
İzmit'te bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Toplanan mahalle sakinleri, söndürme çalışmalarını film gibi izlerken, sosyal mesafe ise unutuldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.