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27 Mar 2021 - 19:53- Gündem G: 27 Mar 2021 - 19:57

Vaka sayısında kritik eşik aşıldı!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren bin 281 hastayla birlikte 30 bin 21 yeni vaka tespit edilirken 151 kişi hayatını kaybetti.
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 27 Mart Cumartesi gününün verilerine göre 223 bin 214 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 37 milyon 657 bin 127’ye ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI 30 BİNİN ÜSTÜNDE

Bugün semptom gösteren bin 281 hastayla birlikte 30 bin 21 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 179 bin 115’e çıktı. Can kaybı da 151 artarak 30 bin 923’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISINDA KORKUTAN ARTIŞ

Son 24 saatte 18 bin 892 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 939 bin 929’a yükselirken hastalardaki zatürre oranı da yüzde 4.2 oldu. Öte yandan dün bin 810 olan ağır hasta sayısı da bugün bin 886’ya yükseldi.

DÜN 153 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 25 Mart verilerine göre semptom gösteren bin 253 hastayla birlikte 29 bin 81 yeni vaka tespit edilmişti. 153 kişi yaşamını yitirirken 20 bin 208 kişi sağlığına kavuşmuştu.
# covid-19

27 Mar 2021 - 19:53 - Gündem

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