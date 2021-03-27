Türkiye Komünist Hareketi İstanbul Borsası'nda maaş dışında “huzur hakkı” adı altında 24 bin TL para alan yönetime tepki gösterdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "10 milyon kişinin işsiz olduğu, yaklaşık 10 milyon kişinin asgari ücret civarında çalıştığı, ortalama ücretin asgari ücret seviyesine indiği, 30 milyon kişinin açlık sınırının altında yaşadığı ülkemizde, asgari ücrete % 21 zam yapılırken İstanbul Borsası yönetiminde maaş dışında sadece “huzur hakkı” bile %33 artarak 18 bin TL’den 24 bin TL’ye çıkmış! Kimlerin borsa ve banka gibi yönetim kurullarında devlet maaşı dışında, “din, iman, milli ve yerli” diyerek huzur hakkı adıyla ekstra ücret alanları iyi tanıyınız! Bu yağma düzenini ve haramilerin saltanatını yıkacağız!"
27 Mar 2021 - 19:58- Gündem Güncelleme: 27 Mar 2021 - 20:31
"24 bin lira huzur hakkı alanlara, zıkkım olsun!"
# İstanbul
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.