"24 bin lira huzur hakkı alanlara, zıkkım olsun!"

Türkiye Komünist Hareketi İstanbul Borsası'nda maaş dışında “huzur hakkı” adı altında 24 bin TL para alan yönetime tepki gösterdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "10 milyon kişinin işsiz olduğu, yaklaşık 10 milyon kişinin asgari ücret civarında çalıştığı, ortalama ücretin asgari ücret seviyesine indiği, 30 milyon kişinin açlık sınırının altında yaşadığı ülkemizde, asgari ücrete % 21 zam yapılırken İstanbul Borsası yönetiminde maaş dışında sadece “huzur hakkı” bile %33 artarak 18 bin TL’den 24 bin TL’ye çıkmış! Kimlerin borsa ve banka gibi yönetim kurullarında devlet maaşı dışında, “din, iman, milli ve yerli” diyerek huzur hakkı adıyla ekstra ücret alanları iyi tanıyınız! Bu yağma düzenini ve haramilerin saltanatını yıkacağız!"