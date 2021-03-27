Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
27 Mar 2021 - 19:58- Gündem G: 27 Mar 2021 - 20:31

"24 bin lira huzur hakkı alanlara, zıkkım olsun!"
mask

Türkiye Komünist Hareketi İstanbul Borsası'nda maaş dışında “huzur hakkı” adı altında 24 bin TL para alan yönetime tepki gösterdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "10 milyon kişinin işsiz olduğu, yaklaşık 10 milyon kişinin asgari ücret civarında çalıştığı, ortalama ücretin asgari ücret seviyesine indiği, 30 milyon kişinin açlık sınırının altında yaşadığı ülkemizde, asgari ücrete % 21 zam yapılırken İstanbul Borsası yönetiminde maaş dışında sadece “huzur hakkı” bile %33 artarak 18 bin TL’den 24 bin TL’ye çıkmış! Kimlerin borsa ve banka gibi yönetim kurullarında devlet maaşı dışında, “din, iman, milli ve yerli” diyerek huzur hakkı adıyla ekstra ücret alanları iyi tanıyınız! Bu yağma düzenini ve haramilerin saltanatını yıkacağız!"
# İstanbul

27 Mar 2021 - 19:58 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
"24 bin lira huzur hakkı alanlara, zıkkım olsun!" mask
"24 bin lira huzur hakkı alanlara, zıkkım olsun!"
Tarihi Hoşgörü Yolu’nda 1. Etap rotası belli oldu mask
Tarihi Hoşgörü Yolu’nda 1. Etap rotası belli oldu
Hürriyet’ten Dernekler’e çifte müjde mask
Hürriyet’ten Dernekler’e çifte müjde
KOMESKOM’da Balkaya güven tazeledi mask
KOMESKOM’da Balkaya güven tazeledi
62 yaşında avukat oldu mask
62 yaşında avukat oldu
Toyata Plaza Aktoy’a 3. yılında 3 ödül birden mask
Toyata Plaza Aktoy’a 3. yılında 3 ödül birden
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Honda'nın Kocaeli'deki fabrikasının yeni sahibi belli oldu mask
Honda'nın Kocaeli'deki fabrikasının yeni sahibi belli oldu
İzmit Belediyesi dünya basınında 72 ülkeye örnek gösterildi mask
İzmit Belediyesi dünya basınında 72 ülkeye örnek gösterildi
Kocaeli halkından gelen yoğun talep: "Kongreye katılan 4.500 kişi karantinaya alınsın" mask
Kocaeli halkından gelen yoğun talep: "Kongreye katılan 4.500 kişi karantinaya alınsın"
Müdür yardımcısı, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı mask
Müdür yardımcısı, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı
Gölcüklü doktor yılın En'leri ödülüne layık görüldü mask
Gölcüklü doktor yılın En'leri ödülüne layık görüldü
Tabancayla intihar etti, ağır yaralandı mask
Tabancayla intihar etti, ağır yaralandı

GALERİ

Engin Koyun artık BAŞKAN! mask
Engin Koyun artık BAŞKAN!
Engelli şahıs yanmamak için balkondan atladı mask
Engelli şahıs yanmamak için balkondan atladı
Engelli genci öldüresiye döven zanlılar adliyeye sevk edildi mask
Engelli genci öldüresiye döven zanlılar adliyeye sevk edildi
Bilgi Köprüsü Kidsde Yaşlılara Saygı Haftası mask
Bilgi Köprüsü Kidsde Yaşlılara Saygı Haftası
Gölcükspor 5’te 5 mucizesinin peşinde! mask
Gölcükspor 5’te 5 mucizesinin peşinde!
Pazarda fiyatlar uçtu! Artık kredi kartı kullanılıyor mask
Pazarda fiyatlar uçtu! Artık kredi kartı kullanılıyor
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL