Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği, 'Olağan Genel Kurulu'nu yaptı

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği, İzmit Belediyesi Cumhuriyet Çocuk Parkı Sanat Galeri'nde pandemi kurallarına uygun bir şekilde "Olağan Genel Kurulu"nu yaptı. Mevcut başkan Kemal Kaya'nın yeniden seçildiği kongrede toplantı gündemini oluşturan maddeler görüşüldü ve yedek liste, denetim kurulları asil ve yedek liste belirlendi.

Yeni yönetim

Başkan Kemal Kaya

Başkan Yardımcısı Hüsna Altın

Muhasip Alper Kardaş

Üye İlham Kazdal

Üye Yıldırım Irmak