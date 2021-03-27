Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği, 'Olağan Genel Kurulu'nu yaptı

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği, İzmit Belediyesi Cumhuriyet Çocuk Parkı Sanat Galeri'nde pandemi kurallarına uygun bir şekilde "Olağan Genel Kurulu"nu yaptı. Mevcut başkan Kemal Kaya'nın yeniden seçildiği kongrede toplantı gündemini oluşturan maddeler görüşüldü ve yedek liste, denetim kurulları asil ve yedek liste belirlendi.
Yeni yönetim
Başkan Kemal Kaya
Başkan Yardımcısı Hüsna Altın
Muhasip Alper Kardaş
Üye İlham Kazdal
Üye Yıldırım Irmak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.