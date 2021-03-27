Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Aşılama programında yeni bir gruba geçildiğini duyuran Koca, şu ifadeleri kullandı;
*Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi.
HANGİ GRUPLAR DAHİL EDİLDİ?
*Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz.
65 YAŞ VE ÜZERİ AŞILANIYORDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Şubat’ta yaptığı açıklamada “65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler” ifadelerini kullanmıştı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.