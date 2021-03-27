Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
27 Mar 2021 - 22:48- Spor G: 27 Mar 2021 - 22:51

40 kick boks sporcusu Kocaeli’de kozlarını paylaştı

Kocaeli’de düzenlenen özel bir kick boks organizasyonunda bir araya gelen 7 ülkeden 40 sporcu ringe çıktı. Gecenin final maçında WGP-WCN Kickboks Dünya Şampiyonu Sinan Ulutürk, İran uyruklu rakibi Mustafa Ashouri’yi yenerek altın kemerin sahibi oldu.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Kocaeli’de özel bir kick boks organizasyonunda bir araya gelen sporcular kozlarını paylaştı. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikte gün boyu farklı kategoride mücadele eden 7 ülkeden 40 sporcu ringte kozlarını paylaştı. Gecenin final maçında ise 2015 ve 2018 yıllarında WGP-WCN Kickboks Dünya Şampiyonu olan Sinan Ulutürk, İranlı rakibi Mustafa Ashouri ile karşılaştı. Her iki taraf için zorlu geçen mücadeleyi Sinan Ulutürk hakemlerin oyu ile kazanarak altın kemerin sahibi oldu.
# İzmit, Kocaeli

27 Mar 2021 - 22:48 - Spor

Muhabir Demirören Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Avcılar kozlarını şampiyonada paylaştı mask
Avcılar kozlarını şampiyonada paylaştı
Büyükakın'dan Kocaelispor açıklaması! "Kocaelispor’u benim üstümden tartışmayın" mask
Büyükakın'dan Kocaelispor açıklaması! "Kocaelispor’u benim üstümden tartışmayın"
Genel kurul salonu doldu! mask
Genel kurul salonu doldu!
Engin Koyun: 66 ruhu ile kenetlendik mask
Engin Koyun: 66 ruhu ile kenetlendik
Kocaelispor'da genel kurul başladı mask
Kocaelispor'da genel kurul başladı
Sinan Ulutürk’un rakibi İranlı Mostafa oldu! mask
Sinan Ulutürk’un rakibi İranlı Mostafa oldu!
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Honda'nın Kocaeli'deki fabrikasının yeni sahibi belli oldu mask
Honda'nın Kocaeli'deki fabrikasının yeni sahibi belli oldu
İzmit Belediyesi dünya basınında 72 ülkeye örnek gösterildi mask
İzmit Belediyesi dünya basınında 72 ülkeye örnek gösterildi
Kocaeli halkından gelen yoğun talep: "Kongreye katılan 4.500 kişi karantinaya alınsın" mask
Kocaeli halkından gelen yoğun talep: "Kongreye katılan 4.500 kişi karantinaya alınsın"
Müdür yardımcısı, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı mask
Müdür yardımcısı, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı
Tabancayla intihar etti, ağır yaralandı mask
Tabancayla intihar etti, ağır yaralandı
Gölcüklü doktor yılın En'leri ödülüne layık görüldü mask
Gölcüklü doktor yılın En'leri ödülüne layık görüldü

GALERİ

Engin Koyun artık BAŞKAN! mask
Engin Koyun artık BAŞKAN!
Engelli şahıs yanmamak için balkondan atladı mask
Engelli şahıs yanmamak için balkondan atladı
Engelli genci öldüresiye döven zanlılar adliyeye sevk edildi mask
Engelli genci öldüresiye döven zanlılar adliyeye sevk edildi
Bilgi Köprüsü Kidsde Yaşlılara Saygı Haftası mask
Bilgi Köprüsü Kidsde Yaşlılara Saygı Haftası
Gölcükspor 5’te 5 mucizesinin peşinde! mask
Gölcükspor 5’te 5 mucizesinin peşinde!
Pazarda fiyatlar uçtu! Artık kredi kartı kullanılıyor mask
Pazarda fiyatlar uçtu! Artık kredi kartı kullanılıyor
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL