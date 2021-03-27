40 kick boks sporcusu Kocaeli’de kozlarını paylaştı

Kocaeli’de özel bir kick boks organizasyonunda bir araya gelen sporcular kozlarını paylaştı. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikte gün boyu farklı kategoride mücadele eden 7 ülkeden 40 sporcu ringte kozlarını paylaştı. Gecenin final maçında ise 2015 ve 2018 yıllarında WGP-WCN Kickboks Dünya Şampiyonu olan Sinan Ulutürk, İranlı rakibi Mustafa Ashouri ile karşılaştı. Her iki taraf için zorlu geçen mücadeleyi Sinan Ulutürk hakemlerin oyu ile kazanarak altın kemerin sahibi oldu.