40 kick boks sporcusu Kocaeli’de kozlarını paylaştı

Kocaeli’de özel bir kick boks organizasyonunda bir araya gelen sporcular kozlarını paylaştı. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikte gün boyu farklı kategoride mücadele eden 7 ülkeden 40 sporcu ringte kozlarını paylaştı. Gecenin final maçında ise 2015 ve 2018 yıllarında WGP-WCN Kickboks Dünya Şampiyonu olan Sinan Ulutürk, İranlı rakibi Mustafa Ashouri ile karşılaştı. Her iki taraf için zorlu geçen mücadeleyi Sinan Ulutürk hakemlerin oyu ile kazanarak altın kemerin sahibi oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.