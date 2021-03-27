Kürşat Ayvatoğlu 'kokain değil pudra şekeriydi' dedi ve serbest bırakıldı

Ankara Gazetecisi'nde yer alan Alican Uludağ imzalı habere göre; aracında uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan eski AKP Genel Merkez personeli Kürşat Ayvatoğlu, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İfadesinde kokain kullandığını reddeden Ayvatoğlu, “Kokain değil pudra şekeriydi. Şaka yapıyorduk” dedi.
Kürşat Ayvatoğlu ifadesinde “Bu video, yaklaşık 2 yıl önce Kastamonu’da benim haberim olmadan çekilmiş. Görüntülerdeki benim burnuma çekmiş olduğum madde kesinlikle uyuşturucu madde değildir. Bu madde pudra şekeridir. Biz zaten arkadaş ortamında yabanca müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk. Bazen burundan sanki kokain çeker gibi bazen de esrarlı sigara içer gibi yapmış olduğumuz şakalar vardır. Ancak bugüne kadar yapmış olduğum bu şekildeki şakaları kesinlikle videoya çekmedik. Kesinlikle hayatım boyunca kokain maddesi kullanmadım" dedi.
Ayvatoğlu, mağdur olduğunu söylerken, "Bana şantaj yapıldı. Bu konuyla ilgili de suç duyurusunda bulunacağım" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Ak - Günahını almışız beyaaav,????Başka eğlenecek yöntemin,örneğin yokmuydu.Bir dahakine horoz şekeri yalarsın şantaj yapamazlar sana
Turan - Buna anca yargı inanır nehallaerde adalet
Ahmet Köylü - bu işin şakasımı olur
Tekin 41 - ALLAH BIN TURLU CEZANIZI VERSINN..SEYTAN SIZDEN DAHA MASUM.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.