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27 Mar 2021 - 22:58- Gündem G: 27 Mar 2021 - 23:03

Kürşat Ayvatoğlu 'kokain değil pudra şekeriydi' dedi ve serbest bırakıldı

Uyuşturucu kullandığı görüntülenen AKP Genel Merkezi’nde büro personeli olduğu belirtilen Kürşat Ayvatoğlu ifadesinde "Kokain değil, şaka amaçlı pudra şekeri çektik" dedi. Ayvatoğlu, adli kontrolle serbest bırakıldı.
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Ankara Gazetecisi'nde yer alan Alican Uludağ imzalı habere göre; aracında uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan eski AKP Genel Merkez personeli Kürşat Ayvatoğlu, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İfadesinde kokain kullandığını reddeden Ayvatoğlu, “Kokain değil pudra şekeriydi. Şaka yapıyorduk” dedi.

Kürşat Ayvatoğlu ifadesinde “Bu video, yaklaşık 2 yıl önce Kastamonu’da benim haberim olmadan çekilmiş. Görüntülerdeki benim burnuma çekmiş olduğum madde kesinlikle uyuşturucu madde değildir. Bu madde pudra şekeridir. Biz zaten arkadaş ortamında yabanca müzik dinlerken şaka, taklit amaçlı sanki uyuşturucu madde kullanıyormuşuz gibi yaparak eğleniyorduk. Bazen burundan sanki kokain çeker gibi bazen de esrarlı sigara içer gibi yapmış olduğumuz şakalar vardır. Ancak bugüne kadar yapmış olduğum bu şekildeki şakaları kesinlikle videoya çekmedik. Kesinlikle hayatım boyunca kokain maddesi kullanmadım" dedi. 

Ayvatoğlu, mağdur olduğunu söylerken, "Bana şantaj yapıldı. Bu konuyla ilgili de suç duyurusunda bulunacağım" dedi. 

27 Mar 2021 - 22:58 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Ak - Günahını almışız beyaaav,????Başka eğlenecek yöntemin,örneğin yokmuydu.Bir dahakine horoz şekeri yalarsın şantaj yapamazlar sana

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Mart 00:06
01

Tekin 41 - ALLAH BIN TURLU CEZANIZI VERSINN..SEYTAN SIZDEN DAHA MASUM.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Mart 23:10
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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