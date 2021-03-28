Parktaki kavga kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Alınan bilgiye göre Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Seyit Onbaşı Parkında meydana gelen olayda, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan iki ayrı gurup birbirleri ile karşılaşınca taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu çıkan arbedede Halil Turan (30) bıçaklanarak yaralandı. Bu esnada taraflardan biri tarafından silahla ateş açılması sonucu B.T isimli bir kişi de silahla yaralandı.
YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan Turan ve silahla yaralanan B.T. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. B.T.'nin tedavisi devam ederken bıçaklanarak ağır yaralanan Turan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ADİL KURU'NUN YEĞENİ
Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen 7 kişiyi gözaltına aldı. Bıçaklanarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Halil Kuru'nun, Gölcükspor Kulübü'nün eski teknik direktörü Adil Kuru'nun yeğeni olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.