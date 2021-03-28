Sancaklı Kocaeli’de! Ocaktaki gençler özlem giderdi

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı Kocaeli Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Kurt'u makamında ziyaret etti. Bir dönem Kocaelispor’da kaptanlık yaptığı için Kocaeli’de 3 dönemdir Milletvekilliği yapan Sancaklı, kentimize gelmemekle eleştiriliyordu. Vekilliğinin çok büyük bir kısmını Ankara’da geçiren Sancaklı’nın Ülkü Ocağı ziyareti, ocakta memnuniyet yarattı.

“BAŞARILI ÇALIŞMALARINI YAKINEN TAKİP EDİYORUZ”

Ocakta bulunan gençler ile de vakit geçiren Sancaklı ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkü ocakları varlığıyla güven bulduğumuz, nesilleri ihya eden, vatan ve millet sevdalısı gençleri yetiştiren mübarek bir ocaktır. Bugün bu mübarek ocağı ziyaret ederek heyecanımızı yeniledik. Başarılı çalışmalarını yakinen takip ettiğimiz Kocaeli Ülkü Ocakları İl Başkanımız Yunus Emre Kurt'u tebrik ediyor, ülkümüze, ülkemize ve ilimize hizmetlerinin devamını diliyorum. Herkesin Berat kandilini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“GÖNÜLLERDA TAHT KURMUŞ BİRİ”

Sancaklı’ya ziyareti nedeni ile teşekkür eden Yunus Emre Kurt, “Bizlerin her zaman yanında olan Sayın vekilimize çok teşekkür ediyorum. Saffet Sancaklı tüm ülkeye mal olmuş, devletimize ve milletimize sadakati ile gönüllerde taht kurmuş birisidir. Kendisine, Gazi Meclisimizde gösterdiği üstün başarılarının devamını diliyorum. Mübarek kandilimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.