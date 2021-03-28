Fidanlar sağlık şehitlerimiz anısına toprakla buluştu

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı’nın 21-27 Mart Orman Haftası nedeniyle İzmit Tepeköy Mahallesi’ndeki ağaç dikme etkinliğine katıldı. Pandemi sürecinde yaşamını yitiren sağlık şehitleri adına 450 fidanın toprakla buluşturularak ‘Sağlık Şehitleri Hatıra Ormanı’ oluşturulan etkinlikte başkan Hürriyet onlarca fidan dikti.



İYİ PARTİLİLER KARŞILADI

Ağaç dikim programında İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz ve İYİ Parti il ve ilçe yöneticileri tarafından karşılanan Başkan Hürriyet’e İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, İzmit Belediyesi Koordinatörleri; Yaşar Kardaş, Hakan Yalçın ve Ozan Aksu ile basın danışmanı Cem Şakoğlu eşlik etti.



SAĞLIKÇILARA BORÇLUYUZ

Sağlık emekçilerinin özellikle pandemi sürecinde büyük emek ve mücadele ortaya koyduklarını belirten belediye başkanı Hürriyet, “Ailesinden, çocuklarından, sevdiklerinden ayrı kalan, gece-gündüz demeden hepimizin sağlığı için çalışan ve kendi canlarını düşünmeden salgınla mücadele eden sağlık emekçilerimizi asla unutmayacağız. Onlara borçluyuz” dedi.