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28 Mar 2021 - 12:03- Gündem G: 28 Mar 2021 - 12:06

İşçilerin grevi zaferle sonuçlandı

Birleşik Metal-İş sendikasının örgütlü olduğu Cem Bialetti Tencere fabrikasında 19 gündür grevde olan işçiler grevi zafer ile sonlandırdı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Başiskele Yaylacık Mahallesi Halilağa Sokak'ta bulunan, Birleşik Metal-İş sendikasının örgütlü olduğu Cem Bialetti Tencere fabrikasında Ekim ayından beri devam eden ve 72 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde son tarih olan 8 Mart’ta da anlaşma sağlanamamıştı. Birleşik Metal İş’in uzun yıllardır örgütlü olduğu fabrikada işçilerin istekleri fabrika tarafından kabul edilmedi. 9 Mart’ tarihinde işverenin zam teklifini kabul etmeyen Cem Bialetti işçileri grev kararı almıştı. İşçilerin 19 gündür devam ettirdikleri grev Cem Bialetti ile Birleşik Metal-İş arasında sürdürülen görüşmelerin anlaşmayla tamamlanmasıyla son buldu. İşverenin talebi ile sendikanın genel merkezinde Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Özkan Atar, Şube Başkanı Telat Çelik, şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin katılımı ile yapılan görüşmede anlaşma sağlandı

NE KADAR ZAM YAPILDI?

Yapılan anlaşma ile birinci altı aylık dönem için işçinin eline geçecek ücretlere yüzde 18 oranında zam yapıldı. Ücretlere, 2. altı ayda yüzde 6, diğer altışar aylarda ise enflasyon oranında zam yapılacak. Sosyal haklara sözleşmenin birinci yılında yüzde 18 oranında artış yapıldı. Sosyal haklara sözleşmenin ikinci yılında ise enflasyon oranına 2 puan artış yapılacak.

28 Mar 2021 - 12:03 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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