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28 Mar 2021 - 12:23- Gündem G: 28 Mar 2021 - 12:26

Hürriyet Dilovası’ndan çağrı yaptı: Derneklerin özerk bütçesi olmalı

Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyonu’nun ilk olağan kongresine katılan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet salondaki AK Partili milletvekili Cemil Yaman’dan derneklerin özgürleşmesini sağlamak için yasal düzenlemeyle devletten bütçe verilmesini sağlayacak adım atmasını rica etti

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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Dilovası’nda gerçekleştirilen Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyonu 1.Olağan Kongresi’ne katıldı. Ağrı hemşehri derneklerini bir çatı altında toplayan federasyonun Dilovası Kültür Merkezi’ndeki kongresinde Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve yöneticileri katıldı. Ömer Yıldırım’ın kurucu federasyon başkanı seçildiği kongrede kürsüye çıkan başkan Hürriyet, “İçinizden biriyim” dedi.

"DERNEKLER, ARKA BAHÇE OLMASIN"

Salondakilerin kandilini kutlayan ve kongrenin hayırlara, güzel işlere vesile olmasını dileyen Başkan Hürriyet derneklerin siyaset üstü olması gerektiğinin altını çizdi ve “Dernekler, belediyeler dahil hiçbir yerin arka bahçesi olmamalı. Sivil düşünceyi önemseyen ve dernekçilikten gelen biri olarak derneklerin, insana dokunmanın, iyilik yapmanın, toplumu kaynaştırmanın ve dayanışmanın ne kadar önemli bir aracı olduğunu bilincindeyim. Sayın milletvekilim de buradayken bir ricada bulunmak istiyorum” diyerek önerisini açıkladı.


"DEVLETİN DERNEK BÜTÇESİ OLMALI"

Milletvekilliği yaptığını da vurgulayan belediye başkanı Hürriyet, “Her ortamda dile getiriyorum. Dernekler özerk bütçeye sahip olmalı. Acilen kendilerine ait çok ciddi yasaya ihtiyaçları var. Kendi başlarına karar verebilmeleri ve kendilerini idare edebilmeleri için Avrupa’daki düzenlemelerden de örnek alınarak yeni yasal düzenleme yapılmalı. Bu yolla dernekler güçlendirilmeli. Aksi halde belediyelerin kapısını çalıyor ya da bir organizasyonun arka bahçesi oluyorlar. Sonucunda da istenen amaçtan uzaklaşıyor, bölünüyorlar. Aynı yöreden insanlar siyaseten uyuşmadıkları için birden çok dernek kuruyor. Oysa ki hepimiz bir aradayız” şeklinde konuştu. 


"AK PARTİ HÜKÜMETİNE ÖNERİMDİR"

“Eğer derdimiz topluma faydalı işler yapmaksa derneklerin mutlaka devletten destek alabileceği bütçe olması gerekiyor. Konunun meclise taşınır ya da onaylanıp onaylanmayacağını bilemem. İnşallah bir gün Türkiye bu atılımı yapar. Demokratikliğin konuşulduğu bir dönemde böyle bir demokratik adım atarsa AK Parti hükümeti adına da güzel bir iş olur. Naçizane önerimdir” ifadelerini kaydeden Hürriyet, “Yeni belediye başkan yardımcım Emirşah Torun’un da Ağrılı. Sizlerle bağ kurmak bu yüzden daha da kıymetli. Federasyon başkanımızın taleplerini de seve seve üzerime alıyorum. Fiziken uzak da olsak gücümüz yettiğince yanınızdayım” dedi.
# Kocaeli, destek, İzmit

28 Mar 2021 - 12:23 - Gündem

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