Darıca'nın en büyük camisi açıldı

Yıllardır yıkılma tehlikesi bulunan ve hasarlı olan Nenehatun Merkez Cami, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla yeniden yapılması için önceki yıl yıkılmıştı. Darıca Belediyesi ve hayırsever işadamlarından Eyüboğlu ailesi işbirliği ile yeniden inşa edilen Eyüboğlu Cami, kısa sürede yeniden ibadete açıldı. Modern görünümü ve mimari yapısıyla dikkat çeken Nenehatun Mahallesi’ndeki Eyüboğlu Cami için açılış töreni düzenlendi. Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Sağlık Müdürü Ulaş Doğan, Darıca Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca İlçe Müftüsü Zeynel Abidin Çınar, Nenehatun Mahalle Muhtarı Mustafa Güzelbaba, Eyüboğlu ailesi, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

Kuran tilavetiyle başlayan programda ilk konuşmayı Eyüboğlu ailesi adına Hamdi Alaaddin Eyüboğlu yaptı. Böyle hayırlı bir işe vesile oldukları için mutlu olduklarını ifade eden Alaaddin Eyüboğlu, ebediyete intikal eden anneleri ve abileri için cami yaptırdıklarını söyledi.

"İLÇEMİZİN EN BÜYÜK CAMİSİ OLACAK"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise kısa sürede camiyi yeniden ibadete açtıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Burası sadece cami değil. Güzel bir kompleks inşa edildi. İlçemizin en büyük camisi olacak. Aynı zamanda kompleks, gençlik merkezi, konferans salonu bulunuyor. Herkese hitap edecek şekilde inşa edildi. İbadethanenin yanı sıra kadınlara, gençlere çocuklara da hitap edecek. Darıca’nın merkez camisi olacak. Darıca Belediyesi olarak caminin avlusunu da büyütecek bir çalışma yaptık. Rabbim hayırlı eylesin. Bir kez daha Eyüboğlu ailesi ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"PROTOKOL CAMİSİ OLARAK KULLANACAĞIZ"

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Cami, genişliği, büyüklüğü, mimarisi yapısı ile çok güzel oldu. Merkez cami ve protokol camisi olarak kullanacağız. Aile tarafından fonksiyonel olarak planlandı. Burası aynı zamanda ilim yuvası olarak hizmet verecek" dedi.

Programda son olarak Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak konuşarak, hayırsever işadamına teşekkür etti. Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hayırsever işadamları Kemalettin Eyüboğlu ve Alaaddin Eyüboğlu’na hediye takdim etti. Kemaleddin Eyüboğlu, caminin anahtarını Kaymakam Yüksel Kara’ya teslim etti. Kurdele kesiminin ardından cami ibadete açılırken, protokol ve vatandaşlar birlikte öğle namazını kıldı. Aynı zamanda ilçe müftülüğü tarafından düzenlenen Berat Kandili programı da Eyüboğlu Cami’nde gerçekleşti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da kandil programına katılarak Darıcalıların kandilini kutladı. Program sonunda Darıca Belediyesi tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.