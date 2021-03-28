ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Kocaeli Okullarında “100 Gün” heyecanı

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları ana sınıfları bünyesinde geleneksel olarak gerçekleştirilen “Okulumda 100 Gün” etkinlikleri; 2020 -2021 eğitim dönemine başlayan öğrencilerin oryantasyon eğitimlerini tamamlamalarıyla, 12 Ekim itibariyle heyecanla başladı. Matematik, Türkçe ve sanat alanlarında, 100 sayısı ve anlamlarıyla ilgili çalışmalara başlayan minikler dilsel, psiko-motor, bilişsel ve sosyal gelişim özelliklerini destekleyen çalışmalarla kendilerini ifade etme fırsatı buldular.
100 GÜN SERGİSİ
Etkinliğin başladığı günden itibaren her güne bir hayvan, bir ülke ve bir bilgi öğrenerek çalışmalarını zenginleştiren ana sınıfları, atık malzemelerin yoğun olarak kullanıldığı çalışmalarını okul fuaye alanında ziyarete açtılar. Bu anlamlı güne özel olarak tasarladıkları tişörtleri giyerek “100 adım” yürüyüşünü heyecanla gerçekleştirdiler. Müzik öğretmeni eşliğinde büyük bir coşkuyla 100 notadan oluşan “100 Gün” şarkısını seslendirdiler ardından sergiyi gezen öğrencilere lezzetli ve sevimli ‘100 Gün’ kurabiyeleri ikram edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.