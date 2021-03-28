Başkan Büyükakın "Daha güzel yarınlar için gece gündüz çalışıyoruz"

İzmit Kent Meydanı'nda yapılan “Gençliğin İstiklal Renkleri Grafiti Tasarım Yarışması'nın tanıtım programına çok sayıda Grafiti sever katıldı. Her fırsatta gençlerin yanında yer alan Başkan Büyükakın gençleri yine yalnız bırakmadı. Tanıtım programına Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek ve Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz’da katılım sağladı.

BİR GÜN BU BAYRAĞI SİZE DEVR EDECEĞİZ

Tanıtımda konuşan Başkan Büyükakın gençlere hitaben "Yarınları, siz gençler için tasarlamaya çalışıyoruz" dedi. Geçmişten günümüze sürekli yöneticilerin gençler için daha iyi yarınlar hazırlamak için çalıştığının altını çizen Başkan Büyükakın “Sevgili gençler, mutluluğumuz daim olsun. İnsanlar huzur içinde yaşamak için var. Belediye gibi tüm kamu kurumları da vatandaşlarımızı mutlu etmek için var. Sizler daha iyi yarınlarda yaşayın diye belediyemizin tüm imkânlarını seferber ediyoruz” şeklinde konuştu.

GELECEĞİN DÜNYASI BAMBAŞKA BİR YERE GİDİYOR

Pandemi ile mücadele ettiklerini ifade eden Başkan Büyükakın, “Gençler sizler ne kadar iyi olursanız ileride ülkemiz o kadar iyi olacak. Geleceğin dünyası bambaşka bir yere gidiyor. Onun için sıkı çalışın tedbiri elden bırakmayın. Şunu unutmayın, nesillere yapılan yatırım ülkemizin geleceğine yapılmış bir yatırımdır. Bu hedef doğrultusunda adımlar atıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler her daim sizin yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kodların ve robotların dünyasına şimdiden hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

SİZ ŞANSLI BİR NESİLSİNİZ

Daha sonra söz alan Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, gençlerin bu zamanda çok şanslı olduğunu ifade etti. Eski Türkiye'de gençlerin bu kadar fırsat bulmadığını vurgulayan Zeybek “ Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde gençlerimiz birçok ilki yaşıyor. Hepinizi tebrik ederim. Unutmayın geleceğimiz size ait olacaktır” dedi.

BAŞKAN GRAFİTİ YAPTI, GENÇLERLE MUHABBET ETTİ

Alanda gençlerle bol bol muhabbet eden Başkan Tahir Büyükakın, Türkiye Bayrağı temalı grafiti yaptı. Bunun yanında gençlerle bisiklet süren Büyükakın gençlerin heyecanına ortak oldu.

EXTREME SPORTS SHOW VE İNTERAKTİF GRAFFİTİ

Özellikle alanda olan gençlerin coşku ve heyecan yaşadığı Extreme Sports Show ve İnteraktif Grafiti gösterileri katılımcılara tarifsiz duygular yaşattı. Tanıtım sonunda ise garfitilerinin oluşturduğu Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı görselleri de beğeni aldı.

İSTİKLAL MARŞI VE MEHMET AKİF

1921’de yazılan İstiklal Marşı'nın 100. yılı ve 2021 yılının ‘İstiklal Marşı’ yılı olarak ilan edilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi; gençlere marşın önemini hatırlatmak, milli mücadele ve bağımsızlık ruhuna dikkat çekmeyi amaçlıyor. Grafiti yarışmasıyla özellikle milli değerlerin tekrar gençler arasında yaygınlaştırılması ve yapılacak tasarımlarla bağımsızlık ruhunun gençlere aktarılması hedefleniyor.

YARIŞMA TARİHLERİ VE ÖDÜLLER NE ZAMAN?

Ödüllü Grafiti yarışması iki kategori şeklinde olacak. Buna göre 16 yaş altı ve 16 yaş üstü olarak iki kategoride grafiti tasarım yarışması ile İstiklal Marşı ve Mehmet Akif konulu görsellerle Cumhuriyet döneminin mücadele yıllarının anlamı gençlere aktarılması planlanıyor. 7-16 ve 16-27 yaşları arası iki kategoride gençler bireysel bir şekilde katılım yapabilecek. Yarışmada ilk üçe girecek olan katılımcılara bisiklet armağan edilecek. Bununla birlikte yarışmaya tasarladıkları grafitiler ile katılacak olan gençler, yarışma kapsamında kurulacak jüri tarafından değerlendirildikten sonra dereceye giren eserler Kocaeli genelinde uygulanacak. Yarışmaya katılmak isteyenler ise www.kilavuzgenclik.kocaeli. bel.tr adresinden detaylı bilgi alıp başvuru yapabilecek. Kayıt için son gün 19 Nisan 2021 tarihi olarak belirlendi.