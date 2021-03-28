Dilovası Hürriyet’i çok özlemiş

Dilovası’nda gerçekleştirilen Kocaeli Ağrı Dernekler Federasyonu 1. Olağan Kongresine katılan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, kongre tamamlandıktan sonra Dilovası Bağdat Caddesi esnafını ziyaret ederek kandillerini kutladı. Ziyaret sırasında Başkan Hürriyet’e CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Ali Yapa, CHP Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, CHP Dilovası Meclis Üyesi İnci Aydemir ve İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun eşlik etti.



ESNAFA BEREKETLİ KAZANÇ DİLEDİ

Esnafla sohbet eden Başkan Hürriyet, “Federasyonumuzun kongresine katılmak için geldiğimiz Dilovası’nda milletvekilliği dönemimde sıkça ziyaret ettiğim kent esnafını görmek ve kandillerini kutlamak beni mutlu etti. Uzun zaman sonra bir araya geldiğimiz kent esnafıyla hasrette gidermiş olduk. İnşallah ileride daha sık görüşebiliriz. Esnafımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum.” dedi.