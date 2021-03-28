Ülker’in insan kaynakları uygulamalarına 7 ödül

Ülker, genç yeteneklere yönelik, 2013’ten bu yana yürüttüğü “Commercial Talent” işe alım programıyla 2 altın, “Yenilenen İşe Alım Süreci” ile 2 bronz, “Analitik Ücret Yönetimi Süreci” projesiyle de 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz ödül alarak, toplamda 7 ödülün sahibi oldu. Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, Ülker’in kazanılan bu ödüllerle İK stratejisinin başarısını bir kez daha tescil ettiğini söyledi.