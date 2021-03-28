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28 Mar 2021 - 15:07- Ekonomi G: 28 Mar 2021 - 15:08

Ülker’in insan kaynakları uygulamalarına 7 ödül

Şirketlerin yıl içindeki inovasyonları ve başarılarını ödüllendiren MENA Stevie Awards”ta, Ülker insan kaynakları alanında  7 ödüle layık görüldü. 

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Ülker, genç yeteneklere yönelik, 2013’ten bu yana yürüttüğü “Commercial Talent” işe alım programıyla 2  altın, “Yenilenen İşe Alım Süreci” ile 2 bronz, “Analitik Ücret Yönetimi Süreci” projesiyle de 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz ödül alarak, toplamda 7 ödülün sahibi oldu. Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, Ülker’in kazanılan bu ödüllerle  İK stratejisinin başarısını bir kez daha tescil ettiğini söyledi.

28 Mar 2021 - 15:07 - Ekonomi

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