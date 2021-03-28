Yayla Agro’dan yenilik

Gıda güvenliğinde içerik kadar ambalajın da kritik rol oynadığını biliyor muydunuz? Önce insan sağlığı diyen Yayla Agro, ürünlerindeki kalitesini yeni nesil ambalajlarıyla da sürdürüyor. Soğuk zincire ihtiyaç duymayan BPA’sız özel ambalajlarıyla hem insan sağlığını hem de ambalajın içindeki gıdayı ve besin değerlerini koruyor. Evlerimizde pişirdiğimiz bir yemeği iki yıl saklamamız imkansız ama işte bu yeni nesil ambalaj teknolojisi sayesinde içine herhangi bir katkı ya da koruyucu konulmadan 24 ay saklanabiliyor.