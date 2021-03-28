Körfez’de çözüm için yeni yazılım

Körfez Belediyesi, vatandaşların teknolojiden faydalanmasını sağlamak ve işlem aşamalarını kolaylaştırmak amacıyla e-belediyecilik hizmetlerine sürekli yenilerini ekliyor. Son 2 yılda 14 yazılı entegre eden ve mobil uygulama ile vatandaşların belediye hizmetlerine ulaşımını kolaylaştıran Körfez Belediyesi, 3 yazılımı daha hayata geçirdi.



TEK NOKTADA TOPLANIYOR

Vatandaşların çağrı merkezi, sosyal medya, CİMER, açıkkapı, email ve whatsapp hattı gibi ayrı kanallardan gelen talep ve önerilerini Ulakbel sistemi ile tek merkezde toplayan Körfez Belediyesi, 1 dakika içerisinde talepte bulunan kişiye talebinin işleme alındığı noktasında bilgilendirmede bulunuyor.



VATANDAŞ TAKİP EDİYOR

Oluşturulan koordinasyon merkezi ise talebi hemen ilgili müdürlüklere aktarıyor. 48 saat içerisinde de vatandaşa yine SMS yoluyla bilgilendirmede bulunuyor. Talebin çözüme kavuşturulması sonrasında da tekrar vatandaşa bilgi veriliyor. Ayrıca mesajda verilen link ile vatandaş talebinin durumunu an ve an izleyebiliyor.



E-EKSPER UYGULAMASI

Körfez Belediyemiz web sitesi (www.korfez.bel.tr) “Bize Ulaşın” menüsü altında yer verdiğimiz E-Eksper uygulaması ile; banka eksperlerimiz kolay ve hızlı bir şekilde başvurularını yapabilecek, tahakkuk edilen harçlarını ödeyebilecek ve talep ettikleri belgeleri dijital ortamdan erişebilecek.



TAPU RAYİÇ BEDEL SORGULAMA

Tapu Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz protokol kapsamında, Tapu Rayiç Bedel Sorgulama Uygulaması ile vatandaşlarımız emlak rayiç bedellerini Tapu Müdürlüğümüzden temin edebilecek ve belediyemize gelmelerine gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde iş ve işlemlerini yürütebileceklerdir.