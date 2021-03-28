Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
28 Mar 2021 - 15:12- Gündem G: 28 Mar 2021 - 15:13

Körfez’de çözüm için yeni yazılım

Körfez Belediyesi, E-Belediyecilik hizmetlerimize sürekli yenilerini ekliyor. Vatandaşın sorunlarına hızlı çözüm için Ulakbel yazımı ardından E-Eksper yazılımı ile de banka eksperlerinin kolay ve hızlı şekilde işlemlerini yapabilmeleri için yazılım eklendi

mask

Körfez Belediyesi, vatandaşların teknolojiden faydalanmasını sağlamak ve işlem aşamalarını kolaylaştırmak amacıyla e-belediyecilik hizmetlerine sürekli yenilerini ekliyor. Son 2 yılda 14 yazılı entegre eden ve mobil uygulama ile vatandaşların belediye hizmetlerine ulaşımını kolaylaştıran Körfez Belediyesi, 3 yazılımı daha hayata geçirdi.


TEK NOKTADA TOPLANIYOR

Vatandaşların çağrı merkezi, sosyal medya, CİMER, açıkkapı, email ve whatsapp hattı gibi ayrı kanallardan gelen talep ve önerilerini Ulakbel sistemi ile tek merkezde toplayan Körfez Belediyesi, 1 dakika içerisinde talepte bulunan kişiye talebinin işleme alındığı noktasında bilgilendirmede bulunuyor.


VATANDAŞ TAKİP EDİYOR

Oluşturulan koordinasyon merkezi ise talebi hemen ilgili müdürlüklere aktarıyor. 48 saat içerisinde de vatandaşa yine SMS yoluyla bilgilendirmede bulunuyor. Talebin çözüme kavuşturulması sonrasında da tekrar vatandaşa bilgi veriliyor. Ayrıca mesajda verilen link ile vatandaş talebinin durumunu an ve an izleyebiliyor.


E-EKSPER UYGULAMASI

Körfez Belediyemiz web sitesi (www.korfez.bel.tr) “Bize Ulaşın” menüsü altında yer verdiğimiz E-Eksper uygulaması ile; banka eksperlerimiz kolay ve hızlı bir şekilde başvurularını yapabilecek, tahakkuk edilen harçlarını ödeyebilecek ve talep ettikleri belgeleri dijital ortamdan erişebilecek.


TAPU RAYİÇ BEDEL SORGULAMA

Tapu Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz protokol kapsamında, Tapu Rayiç Bedel Sorgulama Uygulaması ile vatandaşlarımız emlak rayiç bedellerini Tapu Müdürlüğümüzden temin edebilecek ve belediyemize gelmelerine gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde iş ve işlemlerini yürütebileceklerdir.

# Körfez

28 Mar 2021 - 15:12 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İHH, Ramazan’da 48 ülke ve bölgede mask
İHH, Ramazan’da 48 ülke ve bölgede
“Özel çocuklarımız  bizim için çok kıymetli” mask
“Özel çocuklarımız  bizim için çok kıymetli”
Tarihi Hoşgörü Yolu’nda  1. Etap rotası belli oldu mask
Tarihi Hoşgörü Yolu’nda  1. Etap rotası belli oldu
Körfez’de çözüm için yeni yazılım mask
Körfez’de çözüm için yeni yazılım
Emekli öğretmen, evinin  üst katını kütüphaneye çevirdi mask
Emekli öğretmen, evinin  üst katını kütüphaneye çevirdi
Başkan Büyükakın "Daha güzel yarınlar için gece gündüz çalışıyoruz" mask
Başkan Büyükakın "Daha güzel yarınlar için gece gündüz çalışıyoruz"
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Honda'nın Kocaeli'deki fabrikasının yeni sahibi belli oldu mask
Honda'nın Kocaeli'deki fabrikasının yeni sahibi belli oldu
İzmit Belediyesi dünya basınında 72 ülkeye örnek gösterildi mask
İzmit Belediyesi dünya basınında 72 ülkeye örnek gösterildi
Eski AKP mahalle başkanı! Öz yeğenini taciz edip 12 yıl hapis cezası aldı mask
Eski AKP mahalle başkanı! Öz yeğenini taciz edip 12 yıl hapis cezası aldı
Tabancayla intihar etti, ağır yaralandı mask
Tabancayla intihar etti, ağır yaralandı
Müdür yardımcısı, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı mask
Müdür yardımcısı, öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı
Kocaeli halkından gelen yoğun talep: "Kongreye katılan 4.500 kişi karantinaya alınsın" mask
Kocaeli halkından gelen yoğun talep: "Kongreye katılan 4.500 kişi karantinaya alınsın"

GALERİ

2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı mask
2 bin yıllık tarih, sular çekilince ortaya çıktı
Kocaeli, Kick Boks şölenini unutmayacak mask
Kocaeli, Kick Boks şölenini unutmayacak
Engin Koyun artık BAŞKAN! mask
Engin Koyun artık BAŞKAN!
Engelli şahıs yanmamak için balkondan atladı mask
Engelli şahıs yanmamak için balkondan atladı
Engelli genci öldüresiye döven zanlılar adliyeye sevk edildi mask
Engelli genci öldüresiye döven zanlılar adliyeye sevk edildi
Bilgi Köprüsü Kidsde Yaşlılara Saygı Haftası mask
Bilgi Köprüsü Kidsde Yaşlılara Saygı Haftası
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL