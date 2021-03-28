“Özel çocuklarımız  bizim için çok kıymetli”

Başkan Aygün bu bağlamda son olarak Gün Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Fatih Ekinci, Kurum Müdürü Mehtap Danışman, özel öğrenciler Ceren Yiğit ve Burak Emre Muğanlo ile ailelerini konuk etti.
ENGELSİZ YAŞAMA DESTEK MERKEZİ
Down Sendromu Farkındalık Günü ve Otizm Farkındalık Günü kapsamında gerçekleşen görüşmelerde konuklarına teşekkür eden Başkan Aygün, “Özel çocuklarımız ve aileleri bizim için çok kıymetli. Onların mutluluğu ve toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşama Destek Merkezimiz bu noktada örnek çalışmalara imza atıyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.