“Özel çocuklarımız  bizim için çok kıymetli”

Başkan Aygün bu bağlamda son olarak Gün Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Fatih Ekinci, Kurum Müdürü Mehtap Danışman, özel öğrenciler Ceren Yiğit ve Burak Emre Muğanlo ile ailelerini konuk etti.



ENGELSİZ YAŞAMA DESTEK MERKEZİ

Down Sendromu Farkındalık Günü ve Otizm Farkındalık Günü kapsamında gerçekleşen görüşmelerde konuklarına teşekkür eden Başkan Aygün, “Özel çocuklarımız ve aileleri bizim için çok kıymetli. Onların mutluluğu ve toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşama Destek Merkezimiz bu noktada örnek çalışmalara imza atıyor” dedi.