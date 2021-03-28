İHH, pandemi şartlarını da göz önünde bulundurarak 2021 Ramazan çalışmaları kapsamında Kocaeli ve ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine ağırlık verecek. Bunun yanında Türkiye başta olmak üzere 48 ülke ve bölgede Ramazan boyunca 4,5 milyon kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştıracak. İHH, bu yıl yine yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürerek toplamda 4,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. 5 kıtaya uzun ve zorlu yolculuklar yapacak olan İHH ekipleri, 29 yıllık tecrübenin verdiği güvenle ulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, mültecilerin, yetim ailelerinin kapılarını çalacak, Ramazan bereketini uzak bölgelere taşıyacak
28 Mar 2021 - 15:16- Gündem Güncelleme: 28 Mar 2021 - 15:17
İHH, Ramazan’da 48 ülke ve bölgede
İHH, bu Ramazan ayında, dünyada 48 ülke ve bölgede, Türkiye’de 81 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak. Kocaeli’de ise 1500 aileye kumanya dağıtacak
# Kocaeli
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.