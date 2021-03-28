İHH, Ramazan’da 48 ülke ve bölgede

İHH, pandemi şartlarını da göz önünde bulundurarak 2021 Ramazan çalışmaları kapsamında Kocaeli ve ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine ağırlık verecek. Bunun yanında Türkiye başta olmak üzere 48 ülke ve bölgede Ramazan boyunca 4,5 milyon kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştıracak. İHH, bu yıl yine yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürerek toplamda 4,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. 5 kıtaya uzun ve zorlu yolculuklar yapacak olan İHH ekipleri, 29 yıllık tecrübenin verdiği güvenle ulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, mültecilerin, yetim ailelerinin kapılarını çalacak, Ramazan bereketini uzak bölgelere taşıyacak