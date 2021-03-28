Kandıra'da o bölge 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi

Mülkiyeti Hazine’ye ait olan Kandıra’da bulunan bir alanda geçtiğimiz aylarda çeşitli lahit parçaları bulundu. Alanda yapılan çalışmaların ardından Müze Müdürlüğü tarafından rapor hazırlandı. Söz konusu alan, içinde bulunan tarihi eserler nedeniyle alan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi.
Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan karara göre artık bölgede tek bir çivi çakılamayacak. Yeni tarımsal alanların açılamayacağı bölgede yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlere devam edilebilecek. Ayrıca, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine karar verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.