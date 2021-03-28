Kandıra'da o bölge 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi

Mülkiyeti Hazine’ye ait olan Kandıra’da bulunan bir alanda geçtiğimiz aylarda çeşitli lahit parçaları bulundu. Alanda yapılan çalışmaların ardından Müze Müdürlüğü tarafından rapor hazırlandı. Söz konusu alan, içinde bulunan tarihi eserler nedeniyle alan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi.

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan karara göre artık bölgede tek bir çivi çakılamayacak. Yeni tarımsal alanların açılamayacağı bölgede yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlere devam edilebilecek. Ayrıca, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine karar verildi.