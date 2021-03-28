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28 Mar 2021 - 19:00- Gündem G: 28 Mar 2021 - 19:01

Kocaeli'de 397 firma eleman arıyor

İŞKUR, Kocaeli'deki 397 firmanın açık iş ilanlarını yayınladı.
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Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Kocaeli'deki açık iş ilanlarını yayınladı. Kocaeli'de 397 firma personel arıyor.

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# Kocaeli

28 Mar 2021 - 19:00 - Gündem

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